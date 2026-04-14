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【BLUE BULLET開店1周年記念】いつもの行先から、珍しいあの表示も。N700系・N700S行先表示器キーホルダーを新発売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年4月17日（金）より、N700系・N700S行先表示器キーホルダーを新発売します。
東海道新幹線で使用されている新幹線N700系・N700Sは行先表示器にLEDを使用しており、行先や種別などを表示しております。その多彩さにフォーカスし、見る角度によって絵柄が変わる技術を搭載したレンズを使用し、向きを変えることで、実際の表示器のような挙動を再現しました。
2025年4月16日にオープンしたBLUE BULLET。その開店1周年記念として今回制作を行い、BLUE BULLETが立地している品川駅発着場面の表示としました。（新横浜・名古屋始発などの列車は除く。）
表示は全部で24種類。東海道新幹線で見られる種別・行先の（2026年3月ダイヤ改正で新設されたのぞみ号品川行は後日発売）ほか、修学旅行や回送・そして珍しい表示である試運転・団体なども収録しました。
お好きな表示を身につけて、新幹線の旅を楽しんでみませんか。
■ 販売商品
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 姫路
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 岡山
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 広島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 博多
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 岡山
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 広島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 博多
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 三島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 静岡
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 浜松
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 回送
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 試運転
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 修学旅行
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 団体
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 臨時
■商品画像
※裏面は各種共通です
■ 販売詳細
【発売日時】 2026年4月17日（金曜日） 開店時より
【販売価格】 990円（税込）※各商品
【商品サイス゛】 全体29mm×115ｍｍ / 本体29mm×66ｍｍ
【販売箇所】
鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
【その他】 JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
【今後】 2026年3月ダイヤ改正で新設された「のぞみ 品川行」は後日発売します。
詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）で発信いたします
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。
さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。
営業時間の詳細は下記「販売詳細」をご確認ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
東海道新幹線で使用されている新幹線N700系・N700Sは行先表示器にLEDを使用しており、行先や種別などを表示しております。その多彩さにフォーカスし、見る角度によって絵柄が変わる技術を搭載したレンズを使用し、向きを変えることで、実際の表示器のような挙動を再現しました。
表示は全部で24種類。東海道新幹線で見られる種別・行先の（2026年3月ダイヤ改正で新設されたのぞみ号品川行は後日発売）ほか、修学旅行や回送・そして珍しい表示である試運転・団体なども収録しました。
お好きな表示を身につけて、新幹線の旅を楽しんでみませんか。
■ 販売商品
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 姫路
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 岡山
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 広島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー のぞみ 博多
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 岡山
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 広島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー ひかり 博多
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 東京
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 三島
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 静岡
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 浜松
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 名古屋
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー こだま 新大阪
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 回送
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 試運転
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 修学旅行
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 団体
・N700系・N700S行先表示器キーホルダー 臨時
■商品画像
※裏面は各種共通です
■ 販売詳細
【発売日時】 2026年4月17日（金曜日） 開店時より
【販売価格】 990円（税込）※各商品
【商品サイス゛】 全体29mm×115ｍｍ / 本体29mm×66ｍｍ
【販売箇所】
鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
【その他】 JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
【今後】 2026年3月ダイヤ改正で新設された「のぞみ 品川行」は後日発売します。
詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）で発信いたします
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。
さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。
営業時間の詳細は下記「販売詳細」をご確認ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp