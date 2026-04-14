アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』オリジナルグッズを書店で販売

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、株式会社Pop Mint（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阪野 哲）と協力し、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のオリジナルグッズを4月14日より全国の書店で販売します。

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』オリジナルグッズ展開について

- 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は、クリエイターの亀山陽平氏が監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を手掛けるショートアニメです。2025年にTOKYO MX、YouTube等で放送・配信されて話題となり、2026年2月よりテレビ放送版を再編集し新シーンを加えた劇場版が全国の映画館にて公開されています。作品公式サイトはこちら(https://milkygalacticuniverse.com/)。- 展開書店では、アニメの主要キャラクターのお花見姿の描き下ろしビジュアルを用いたグッズを販売します。すべて当企画のオリジナル商品です。- 今回販売するグッズは、キャラクターコンテンツの企画を手掛ける株式会社Pop Mintが企画・制作しています。トーハンはPop Mintに出資しており、今後同社が手掛けるグッズを、書店を中心に展開していく予定です。

開催情報

- 実施期間：4月14日（火）～- 展開書店：全国76書店 書店リストはこちら(https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/th20260414_popmint-mgu_shop.pdf)- 展開商品：『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』オリジナルグッズ 53種※ポップアップの展開商品数・期間は店舗によって異なります。- ノベルティ：描き下ろしポストカード（全4種）※オリジナルグッズ購入者に1会計ごとにランダムで1枚進呈。※各店舗で無くなり次第終了

(C)亀山陽平／タイタン工業