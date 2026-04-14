【LINEポケットマネー】累計貸付実行額3,000億円・累計申込件数300万人を突破

LINEヤフー株式会社（金融）

LINEヤフー株式会社のグループ会社である、LINE Credit株式会社（以下、LINE Credit）は、提供するスマホ融資サービス「LINEポケットマネー」において、累計貸付実行額が3,000億円、累計申込件数が300万人(※)を突破しました。

また、新生活など資金需要が高まる時期にあわせて、「初めてのご契約&お借入で最大1万円プレゼント」キャンペーンを2026年4月13日より開始しました。

※:2026年3月末時点

「LINEポケットマネー」は、LINEアプリ上で申込から借入、返済まで利用可能な個人向け融資サービスです。AIを活用した独自のスコアリングサービス「LINEスコア」に、従来の信用情報を加味した与信モデルを取り入れ、多角的な観点から審査を行っています。急な出費や一時的な資金ニーズなど、日常生活のさまざまなシーンで幅広いユーザーにご利用いただき、サービス開始以降の累計貸付実行額3,000億円、累計申込件数300万人を突破しました。

近年、物価上昇やライフスタイルの変化により、生活者の資金ニーズは多様化しています。特に新生活シーズンは、引越しや生活準備などで想定以上に支出が重なりやすい時期です。

本キャンペーンは、こうしたタイミングにおいて、より多くの方にサービスを知っていただくことを目的に実施します。

■キャンペーン概要

キャンペーン名称：【要エントリー】初めてのご契約&お借入で最大1万円プレゼント

実施期間：

・ エントリー期間：2026年4月13日（月）～2026年5月22日（金）14:59

・ キャンペーン期間：2026年4月13日（月）～2026年5月31日（日）23:59

対象者：以下すべての条件を満たした方

・ エントリー期間中にエントリー

・ キャンペーン期間中に初めて契約

・ 所定条件（借入残高4万円以上等）を満たす方

特典内容：借入残高に応じて最大1万円をプレゼント

・ 4万円以上：500円

・ 10万円以上：1,000円

・ 30万円以上：3,000円

・ 45万円以上：10,000円

詳細はキャンペーンページよりご確認ください。

https://linecreditcorp.com/lp/cps/cashback-event2604/?utm_source=cashprt_pr_cplp_2604

LINE Creditは今後も、テクノロジーを活用した信用創造を通じて、生活者の多様なニーズに応える金融サービスの提供を目指してまいります。

商品概要

LINEポケットマネー



商号・登録番号・協会員番号

LINE Credit株式会社

東京都知事 (3) 第31721号

日本貸金業協会会員 第006067号



契約極度額：3万円～300万円

貸付の利率（実質年率）：3.0～18.0%

返済方式：残高スライド元利定額リボルビング方式

返済回数・返済期間：

・契約極度額30万円以下の場合:1ヶ月～36ヶ月・1回～36回

・契約極度額30万円超100万円以下の場合:1ヶ月~60ヶ月・1回~60回

・契約極度額100万円超の場合:1ヶ月～180ヶ月・1回～180回

賠償額の予定（実質年率）：遅延損害金20.0％

担保に関する事項：担保・保証人は不要

・当社所定の保証会社をご利用いただく場合があります。

審査をする旨：当社所定の審査があります。



お問い合わせ先・住所

03-6670-3941

受付時間 11：00～17：00 （土・日・祝休日・年末年始を除く）

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1



返済シミュレーション

こちら(https://line.me/R/app/1639382106-BENLVrnA/?liff.state=%2Fsimulation)からご確認ください。

※LINEアプリがダウンロードされているスマートフォン端末でご確認ください。



・契約内容をご確認の上、計画的なご利用をお願いします。



貸金業務にかかる相談・苦情窓口

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051（指定紛争解決機関）



(受付時間 9:00～17:00 休:土､日､祝日､12/29～1/4)