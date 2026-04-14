【高島屋】オノマトペや、音楽（聴覚）でデザインを感じるファッション／Fashion for ALL your SENSES（ファッション フォー オール ユア センシズ）POP UP SHOPを開催！

株式会社高島屋

4月29日（水・祝） から 高島屋 （日本橋店・新宿店・大阪店） にて POP UP SHOP を順次開催

【会期・開催店舗】

■日本橋店：4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）

■新宿店：5月13日（水）～19日（火）

■大阪店：5月27日（水）～6月2日（火）

※一部商品はファッションスクエア(WEB)にて販売

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/FFAYS/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026FFAYS

「触覚」や「聴覚」でデザインを感じる、新たなファッション提案に挑戦

ファッションは多くの場合、視覚的な要素が大きな比重を占めています。

視覚情報の多い世界で、視覚に頼らず多様な感覚を使って世界をとらえる試みは、新たな付加価値を生む挑戦と捉えています。百貨店として社会の多様性に応じるため、高島屋はファッションの領域において視覚に障がいのある方とともに、すべての人がファッションを楽しむ社会の実現をめざすプロジェクト 「Fashion for ALL your SENSES （ファッション フォー オール ユア センシズ）」 を立ち上げ、2025年4月より販売をスタートしました。

2年目を迎える本年は、新たにブラインド・コミュニケーターの石井健介氏をキュレーターに迎え、アパレル企業５社が参加・協業。視覚偏重のファッションを問い直し、「触覚」や「聴覚」でデザインを楽しめるカットソーを集積し、POP UP SHOPを開始いたします。本プロジェクトを通して、高島屋は新しいファッション提案に本年も挑戦してまいります。

取り組み１. オノマトペでデザインを感じる カットソー

視覚に障がいのある方とともに、共通言語である「オノマトペ」を切り口とした新たなファッション提案に挑戦しました。ウキウキ、キッチリ、キラキラ、ふんわり、ひんやり、サラサラ など、カットソー1着1着に対して、人が感じる感覚を６つの 「オノマトペ」 として言語化。目には見えない着心地や印象、感覚を共有し、触覚をはじめとする “あらゆる感覚” で楽しめるデザインを追求しました。

視覚情報だけに頼らずとも、服の魅力や個性に出会える、ファッションをあらゆる感覚で楽しむことをめざした取り組みです。

石井 健介／KENSUKE ISHII ブラインド・コミュニケーター

1979年生まれ。文化服装学院卒業。アパレルやインテリア業界を経てフリーランスの営業・PRとして活動。2016年の4月、一夜にして失明。2021年より見える世界と見えない世界をつなぐ仲介者、ブラインド・コミュニケーターとしての活動をスタート。ワークショップや企業研修プログラムの開発/ファシリテーターや講演、企業と協業したインクルーシブデザイン製品の開発、映画や舞台演劇作品のオーディオディスクリプション制作などに関わっている。 https://kensukeishii.com/(https://kensukeishii.com/)

展開アイテムの 一例 （約50種類） ※価格は全て税込み表示

【オノマトペ１.／ウキウキ】

触れるたびに気分が上がる、遊び心あふれるデザイン。立体的なモチーフや刺繍など、指先で楽しめる仕掛けが1着に詰まっています

オノマトペ１.／ウキウキ 【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 17,600円オノマトペ１.／ウキウキ 【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 16,500円オノマトペ１.／ウキウキ 【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 22,000円

画像左から：

【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 17,600円

ブランドアイコンのベアをレースで表現。触れると浮かび上がる繊細な凹凸が、ユーモアと遊び心を添えて。触るほどに楽しく、愛らしいデザインです。

【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 16,500円

歯ブラシのような立体的なハートモチーフが、指先にも目にも楽しい。ぷっくりとしたふくらみを触れるたびに、思わず気分が上がります。ブランドロゴの刺繍も、さりげなく遊び心をプラス。

【ダブルスタンダードクロージング】 カットソー （レディス） 22,000円

大小さまざまなイミテーションパールを散りばめ、甘すぎないエッジをきかせたカットソー。ひとつひとつ指先でたどりたくなる、宝探しのような感覚。エンボス加工のブランドロゴがさりげないアクセントに。

【オノマトペ２.／キッチリ】

ピンタックやレース、タックが生むドレープなど、端正なディテールが、触れると伝わる「きちんと感」で、きれいめスタイリングが叶う1着。

オノマトペ２.／キッチリ 【マッキントッシュ フィロソフィー】 カットソー（レディス）15,400円

【マッキントッシュ フィロソフィー】 カットソー（レディス）15,400円

規則正しく並ぶピンタックを配した切り替えデザインがポイント。カットソーの着心地のよさはそのままに、ブラウスのような、きれいめスタイリングが叶います。

【オノマトペ３.／キラキラ】

繊細なラメや光沢感のある素材が、さりげなく華やかさを添えます。光の角度で変わる表情と、きらめきが楽しめるアイテム。

オノマトペ３.／キラキラ 【アンタイトル】高島屋限定カットソー（レディス） 14,300円オノマトペ３.／キラキラ 【コムサメン】高島屋限定カットソー（メンズ）17,600円

【アンタイトル】 高島屋限定カットソー（レディス） 14,300円

主張しすぎないラメが、シンプルになりがちなスタイリングにさりげない華やかさを添えてくれます。光の角度によって変わる表情も楽しんで。控えめなのに存在感がある、大人の女性にふさわしい上品なきらめき。

【コムサメン】 高島屋限定カットソー（メンズ）17,600円

特殊な塗料で光に反射するプリントを施しました。折り畳むとブランドネームが浮かび上がるユニークな仕掛け。見て、触れて、動いて、さまざまな角度から楽しめるデザインです。

【オノマトペ４.／ふんわり】

ペプラムやパフスリーブの華やぎをふんわり纏ってドラマティックな装い。素材が伝える軽やかさと柔らかな感触、空気を含んだような心地よさを感じる１着。

オノマトペ４.／ふんわり 【マッキントッシュ フィロソフィー】 カットソー（レディス）17,600円

【マッキントッシュ フィロソフィー】 カットソー（レディス）17,600円

異素材コンビネーションのカットソー。同じ色でも質感が違うので、風合いのさりげない違いが楽しい。ふんわりと軽やかな素材感が、上品で優しい印象を演出。シンプルでありながらも、どこか特別な存在感を放ちます。

【オノマトペ５.／ひんやり】

触れた瞬間に涼しさを感じる接触冷感素材を使用することで、暑い夏でも快適に過ごせる、機能性とスタイルを両立。

オノマトペ５.／ひんやり 【K.T】高島屋限定色カットソー （レディス） 15,400円

【K.T】 高島屋限定色カットソー（レディス） 15,400円

前身頃にねじりを加えた立体的なデザイン。一枚でスタイリッシュになれるデザインカットソーです。接触冷感素材を使用しているから、触れた瞬間にひんやりとした心地よさを感じられます。

【オノマトペ６.／サラサラ】

肌離れのよい滑らかな素材で、さらりとした着心地。触れるたびに感じる心地よさが、夏の日常を爽やかにしてくれます。

オノマトペ６.／サラサラ 【インディヴィ】 カットソー（レディス）12,100円

【インディヴィ】 カットソー（レディス）12,100円

胸元から異素材に切り替えたドッキングカットソー。さらさらとした滑らかな肌触りで、触れるたびに心地よさを感じます。カットソーなのにブラウスのようなきれいめな印象。

取り組み２. 音楽（聴覚）でデザインを感じる カットソー

服の魅力を引き出す新たな試みとして、「音楽（聴覚）」を切り口にした、これまでにないファッション提案に挑戦しました。視覚や触覚だけでなく、“聴く”という体験を通して服のデザインを感じ、選ぶ楽しさを広げるとともに、新しい売場づくりをめざしました。

本プロジェクトに賛同するブランドのひとつ、サロン アダム エ ロペが2名のアーティストを起用し商品を企画。アーティスト・Lee Izumida（リー イズミダ）氏が手がけたアート作品を起点に、シンガーソングライターのRUNGHYANG（ルンヒャン）氏が楽曲を制作。さらに、そのアートデザインをカットソーに落とし込みました。言葉だけでは表現しきれない抽象的なグラフィックやイメージを、「音楽」という表現手段で“可視化・可聴化” することで、デザインそのものと向き合う新しい体験を提案します。アート・音楽・ファッションを誰もが感覚的に楽しめるデザインを追求しました。

Lee Izumida （リー イズミダ）

絵描き。1986年、北海道生まれ。幼少期から絵を描き始める。

アメリカ留学時に絵を学ぶ。2015年より東京に拠点を移し、2019年より本格的に絵描きとしての活動をスタート。アクリル画の作品を中心に、看板や宣伝美術、ウィンドウに用いられる絵や文字を描いている。

Lee Izumida （リー イズミダ）

絵描き。1986年、北海道生まれ。幼少期から絵を描き始める。

アメリカ留学時に絵を学ぶ。2015年より東京に拠点を移し、2019年より本格的に絵描きとしての活動をスタート。アクリル画の作品を中心に、看板や宣伝美術、ウィンドウに用いられる絵や文字を描いている。

RUNG HYANG (ルンヒャン)

ソウルやR&Bを軸に活動する、福岡県筑豊生まれの在日コリアン3世。

感情の機微を丁寧にすくい取る表現力と、グルーヴィーでモダンなサウンドには定評があり、年齢や立場を重ねる中で生まれる迷いや揺らぎに応えるシンガー“ソウル”ライター。音楽活動と並行して教育の現場にも携わり、現在は大阪音楽大学・特任教授も務める。また独自で運営する「ルンヒャンゼミ」では多様なアーティストの育成・プロデュースに取り組み、 eill、瑛人など数々の才能を世に送り出している。

RUNG HYANG (ルンヒャン)

ソウルやR&Bを軸に活動する、福岡県筑豊生まれの在日コリアン3世。

感情の機微を丁寧にすくい取る表現力と、グルーヴィーでモダンなサウンドには定評があり、年齢や立場を重ねる中で生まれる迷いや揺らぎに応えるシンガー“ソウル”ライター。音楽活動と並行して教育の現場にも携わり、現在は大阪音楽大学・特任教授も務める。また独自で運営する「ルンヒャンゼミ」では多様なアーティストの育成・プロデュースに取り組み、 eill、瑛人など数々の才能を世に送り出している。

展開アイテム 全２種類 ※価格は全て税込み

左：キャンバスに描かれた「鳥」「ポピー」「山」「ツバキ」の4枚で構成される線画のアート作品。その世界観から、短編小説のようなムードを持つアコースティックサウンドの楽曲「Seeds of life」が生まれました。

右：【サロン アダム エ ロペ】 カットソー （レディス） 13,200円（税込み）

カットソーのフォトプリントの一部に手刺繍を施すことで触覚でも楽しめるデザインに仕上げました。

左：和紙に描かれた6枚の「音、波、光」で構成される、アブストラクト（抽象）作品。

その世界観を、モーメンタリー（刹那的）なR&Bサウンドの楽曲「Lull you」に込めました。

右：【サロン アダム エ ロペ】 カットソー （レディス） 13,200円（税込み）

大胆さと繊細さを併せ持つアート作品の魅力を、フォトプリントで上品かつモダンに表現しました。

「Fashion for ALL your SENSES」 プロジェクトについて

「誰もがファッションを楽しむ社会の実現」をめざす、高島屋のプロジェクト。本プロジェクトは、高島屋のサステブル活動 「TSUNAGU ACTION （ツナグアクション）」（※）の一環として企画・実現しました。プロジェクトストーリーは以下のURL・二次元コードからご覧いただけます。

（※）「TSUNAGU ACTION （ツナグアクション）」 とは？

プロジェクトストーリー :https://www.youtube.com/watch?v=bVrvSUtSAsY&t=28s&utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026FFAYS

高島屋は、「この地球を、次の世代へつなぐために私たちができること」 を考えながら取り組むサステナブル活動 「TSUNAGU ACTION」 （ツナグアクション）を進めています。

従業員が発案した「TSUNAGU ACTION」の企画をプレゼンする企画検討会を全社規模で実施し、そこから選抜された商品、サービス、新たな取り組みの具現化を推進しています。

1年のなかでも特に「TSUNAGU ACTION WEEKS」の期間（4月・10月に実施）は、高島屋の各店舗やオンラインストアで、“地球と私たちの未来”を考えるきっかけとなる商品、イベント、取組みを拡大して展開し、ご紹介しています。 詳細は以下のURL・二次元コードからご覧いただけます。

TSUNAGU ACTIONについて :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026FFAYS

以上