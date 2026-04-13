ポケモンカードプレイヤー タナカリョウタ選手 「ポケカ専門店 トレカキャンプ」とのスポンサー契約のお知らせ

株式会社centerwave

名古屋市でポケモンカード専門店「トレカキャンプ」を運営する株式会社centerwave（本社 愛知県名古屋市中区 代表取締役：齊藤航省）は、ポケモンカードプレイヤー タナカリョウタ選手とスポンサー契約することで合意いたしました。今後、タナカリョウタ選手の活動を応援し、ポケモンカードゲームの楽しさを少しでも多くの方へお届けできるよう、サポートしてまいります。

トレカキャンプ コメント

トレカキャンプは、「好きで満たされる世界を創る」という理念のもと、ポケモンカードゲームの競技シーンの発展に取り組んでおります。

ポケモンカードは、戦略や駆け引きの面白さだけでなく、人と人がつながり、熱中できる体験そのものに大きな価値があると感じています。

このたび、ひたむきに競技と向き合い、日々努力を重ねているタナカ選手とスポンサー契約を締結できたことを、大変嬉しく思っております。

タナカ選手の挑戦する姿勢やプレイに込められた想いに共感し、今回のご縁に至りました。

今後はタナカ選手の挑戦を支援するとともに、その活躍を通じてポケモンカードの魅力や楽しさを、より多くの方へ届けてまいります。

タナカリョウタ 選手コメント

ポケモンカードの魅力はさまざまありますが、私の心を掴んだのは、熱狂でした。

練習の楽しさ、それでもうまくいかないという苦しみ、その先に待っている勝利の興奮と敗北の悔しさが私を突き動かしてきました。 勝つために持てる全てを賭ける狂気が、勝ったときには友人と抱き合い、負けたときには一人で涙を流すような情熱が、ポケモンカードにはあります。

この熱狂を世界中のひとと共有できること、その物語でひとの人生を豊かにしたり、影響を与えたりできることが私の目指すプロであり、プロとして活動する喜びだと思います。

まだ力不足の若輩者ではありますが、ポケモンカードを通して熱狂の物語をお届けできるよう、そして世界一のプレイヤーになれるよう研鑽を積んでまいります。 応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。

タナカリョウタ 選手

プロフィール

2006年2月20日生まれ 神奈川県出身

X：https://x.com/ryoka_tcg?s=21

2021年高校入学と同時に競技としてプレイを開始。以来、2023年を除き毎年WCSに出場する。

現在は大学生活と並行してポケモンカードに勤しんでいる。

主な戦績

WCS2022 86位

WCS2024 Day1

WCS2025 11位

LAIC2026 Top64

JCS2021 Top8

JCS2023 Top32

JCS2025 Top32

CL愛知 Top16

◆トレカキャンプについて

愛知県名古屋市に店舗を構える、最大級のポケカ専門店。専門店ならではの幅広い商品の取り扱いと納得の高額買取を行なっております。

名古屋大須店では１００席の対戦スペースを併設しており毎日大会を開催しております。

通販店も大好評運営中です、14時までの注文で即日発送、豊富な決済手段、安心梱包で発送いたします。

2026年2月には名古屋駅前店もオープンし、ポケカ専門店として、より多くのお客様に価値を提供できる体制を構築いたしました。店舗・通販の両軸で、ポケモンカードの魅力を全国へ届けてまいります。

https://torecacamp-pokemon.com/

▫️店舗名: Toreca camp トレカキャンプ 大須店

▫️所在地: 名古屋市中区上前津2丁目1-4 栗田商会上前津第1ビル 4F 5F

4階: 販売エリア（広さ 約200平方メートル ショーケース 90面以上）

5階: 買取受付エリア / 対戦エリア（席数100席）

▫️営業時間: 10:00～22:00（買取も同時間まで受付）

▫️店舗名: Toreca camp トレカキャンプ 名古屋駅前店

▫️所在地: 愛知県名古屋市中村区椿町8-3 丸一駅西ビル6F

▫️営業時間: 12:00～22:00