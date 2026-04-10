スマホ片手に春の公園を大冒険！全国15の公園で「春は木の謎をといて樹木マスターになろう！」キャンペーンを5月末まで開催

NPO法人リトカル

スマートフォンを使って公園の自然をより深く楽しく体験できるデジタルガイド「はなもく散歩」を活用した春の特別企画として、全国7県・15箇所の公園にて「春は木の謎をといて樹木マスターになろう！キャンペーン」を2026年5月末まで実施しております。





本イベントは、公園内の樹木に設置された「樹名板」のQRコードを読み解きながらクイズに挑戦し、クリアするとオリジナル賞品がもらえる、親子での自然散策にぴったりの参加型イベントです。お手持ちのスマートフォンのみでどなたでも気軽にご参加いただけます。



■ キャンペーン開催の背景

春は公園が花に溢れ、自然散策がもっとも楽しい季節です。NPOリトカルは、デジタルガイド「はなもく散歩」を通じて、より多くの方に公園の自然に親しみ、木々の魅力を知っていただきたいという思いから本キャンペーンを企画いたしました。

「ただ歩く」だけになりがちな公園のお散歩を、クイズラリーというデジタルの力で「ワクワクする体験」へと変え、子どもたちの自然への探究心を育みます。

■ 2つのキャンペーンで公園の自然を遊び尽くそう！

各公園では、以下のいずれか（または両方）のキャンペーンを実施しています。

（１）樹木マスターになろうキャンペーン

春のコースや樹木マスターコースに含まれている木を、デジタルマップを頼りに探し出します。木に掛けられた名札（樹名板）のQRコードを読み込んでクイズに解答！

すべての木を巡って「デジタルバッジ」を獲得し、受付で提示するとオリジナル賞品がもらえます。

※公園によりルールが異なる場合があります。

（２）木の謎をとくキャンペーン

公園の木の名札をみつけたらQRコードを読んでクイズを解くとマイページの「ポイント」が貯められます。目標のポイント（当日ポイントのみ有効）に達したらオリジナル賞品がゲットできます。

※公園によって実施内容やルールが異なる場合があります。

■ 遊び方は簡単！事前受付なしで即スタート

事前または現地で：アプリをインストール(https://hanamokusanpo.jp/app-install)（アプリストアで「はなもく散歩」と検索でもOK）

公園へ行く: 対象となる15公園のいずれかに行きます。事前の受付は不要です。（那須高原ビジターセンターは事前の受付が必要になります。）

木を探す: お手持ちのスマートフォンで「はなもく散歩」を開き、地図を手がかりに樹名板を探します。

スキャンしてクイズに挑戦: 樹名板を見つけたら「スキャン」ボタンを押し、QRコードを読み込んでクイズに答えるだけ！

■ 参加賞

ミッションをコンプリートすると以下のオリジナル賞品がもらえます。

※公園によって賞品内容や獲得条件は異なります。

■ 実施概要

開催期間: 開催中 ～ 2026年5月末まで（※公園により終了日など詳細が異なる場合があります）

参加費: 無料（※公園の入園料や駐車料が必要な場合は別途）

実施内容：それぞれの公園の詳細は以下公園名をクリックしご確認ください。

実施公園: 全国15公園

【栃木県】 那須高原ビジターセンター(https://hanamokusanpo.jp/course?place_id=31416&mode=rally2)

【埼玉県】埼玉県立秋ヶ瀬公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144013)

【東京都】亀戸中央公園(https://hanamokusanpo.jp/wp-admin/post.php?post=144001&action=edit)・新宿中央公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144007)

【千葉県】手賀沼自然ふれあい緑道(https://hanamokusanpo.jp/event/144005)・千葉市都市緑化植物園(https://hanamokusanpo.jp/event/144019)・千葉市昭和の森(https://hanamokusanpo.jp/event/162526?place_id=118605)・幕張海浜公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144252)・21世紀の森と広場(https://hanamokusanpo.jp/event/159966)・里見公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144009)

【神奈川県】大磯城山公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144017)・四季の森公園(https://hanamokusanpo.jp/event/144011)・津久井湖城山公園(https://hanamokusanpo.jp/event/162377)

【愛知県】豊田市自然観察の森(https://hanamokusanpo.jp/event/162380)

【新潟県】越後丘陵公園

※リンクの貼られていない公園は、準備中になります。

■ デジタルガイド「はなもく散歩」について

「はなもく散歩」は、来園者様が自分のスマートフォンを使って、公園内を歩きながら樹木や自然の情報に出会えるウェブ上のデジタルガイドプラットフォームです。特別なアプリ開発やダウンロードを必要とせず、高精度デジタルマップや樹木図鑑、音声ガイド、クイズラリーなどの機能を提供。紙の案内板だけでは伝えきれない公園の魅力を、デジタルの力で引き出します。

はなもく散歩を導入している公園・教育機関はこちら(https://hanamokusanpo.jp/place)をご覧下さい。

■ 法人概要

法人名：NPO法人リトカル

代表者：中田真也子

所在地：千葉県千葉市

事業内容：自然体験アプリ「はなもく散歩」制作・運営

公式サイトURL：https://hanamokusanpo.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Email：event@lithocar.org