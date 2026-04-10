月間査定総額8,000億円を突破。AI査定書ツール「ツナガルオンライン査定」、圧倒的な現場活用実績から査定精度の向上を加速

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード：4499）が提供する不動産売買の査定書作成システム「ツナガルオンライン査定」は、新規加盟企業様の増加を受け、月間査定総額が8,000億円(*)を突破しました。



本サービスは2025年12月の本格販売開始以降、全国の不動産会社様より多くの反響をいただいております。現在では、AIの活用と、月間8,000億円規模にのぼる

現場での実務利用により、最新の市場動向を反映した高精度な査定書作成を実現しています。

(*)月間ツナガルオンライン査定を使って算出された査定価格の合計額

■背景：不動産業界の課題と、データによる「AI査定」の進化

不動産業界における査定業務には、精度とスピードを両立させる内部オペレーションと、売主に選ばれるための外部営業用資料としての質の双方が求められます。従来、これらは担当者の経験や勘に依存しており、精度のバラつきや作成工数の増大が大きな課題となっていました。



一方、売主を取り巻く環境はAIの台頭によって大幅に変化しています。算出される査定金額に対する根拠はもちろん、取引時にかかる諸費用を含めた手残り金額、決済までの流れ、価格推移など、情報を正しく整理したうえで、売主の意思決定を促す「納得感のある営業ツール」としての必要性が高まっています。



ツナガルオンライン査定は、この課題を「圧倒的なデータ量によるAIと現場実務の融合による、査定書の進化」で解決します。AIの活用に加え、全国8,000億円に上る現場での利用によって、査定書が最新の市場実勢を反映。高度化する売主の要求に応えつつ、属人的な経験に頼らない「選ばれる査定書」をスピーディに作成できる環境を実現しました。

■ツナガルオンライン査定が提供する、データドリブンな売却体験

これらの課題を解決するため、ツナガルオンライン査定ではAIと現場の活用を組み合わせた最新の市場情勢の反映によって、高度なデータ活用に基づいた次世代の売却体験を提供します。



・ビッグデータを学習リソースとした、高精度な業務集約。

不動産査定とは、役所調査や現地調査など複雑な業務工程を要し、従来は担当者の長年の経験やエリア特有の感覚に依存してきました。

ツナガルオンライン査定は、各所に分散した情報を一つのプラットフォームに集約。プロの相場観をデジタル上で再現し、誰でも高精度な査定書を作成できる仕組みを構築しました。

この圧倒的なAI×現場利用によって最新化されていく精度と、直感的なUIの融合が、全国での導入加速の鍵となっています。



・高度化する売主のニーズをくみ取り、納得感のある営業ツール

情報収集が容易になった現代の売主は、単なる査定金額だけでなく、その根拠や透明性を鋭く求めています。

ツナガルオンライン査定では、AIによる客観性の高い査定額に加え、売却時にかかる諸費用や、決済までのスケジュール、価格推移などの情報をわかりやすく提供。

売主がデジタル化し情報感度が高まる中、売主が求める意向をくみ取りながら、必要とされる情報を不動産会社が適切に提供できるツールとして、全国の不動産会社様の活用を促進しています。

■今後の展望

ツナガルオンライン査定は、AIと月間8,000億円規模の膨大な現場利用を通じて、単なる業務効率化ツールの枠を超え、データに基づいた透明性の高い取引環境の構築を目指します。



これにより、売主・不動産会社双方がより高い信頼関係のもとで意思決定できる質の高い取引体験の創出をしてまいります。

誰もが効率的に高品質な査定を行える環境を提供することで、削減した時間を顧客折衝など本来注力すべき接客や提案活動に充てていただき、各社の事業成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

■サービス概要

サービス名：ツナガルオンライン査定

提供形態 ：SaaS（クラウドアプリ）

主な機能 ：AI査定書作成ツール

URL：https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。