猛暑対策に。小型冷蔵庫の冷却システム×強風ファンのハイブリッド冷却ウェア『圧倒的に冷える「冷蔵服」2026年モデル(ベスト/半袖)』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『圧倒的に冷える「冷蔵服」2026年モデル(ベスト/半袖)』を4月10日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、ECサイトなどで販売します。

冷蔵服 ベスト の詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004821冷蔵服 半袖 の詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004822?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004822

本製品は、環境温度から最大-19度冷える冷却プレートと、風が循環するファンを搭載した冷却ウェアです。

背中部分には、小型冷蔵庫などに搭載されるペルチェ冷却システムを採用。

電気を入れると外気温から-19度に冷やされた大型冷却プレートが背中に密着し、直接冷たさを感じられます。

さらに、腰元の左右それぞれに搭載されたファンで外気を取り込み、服の内部を風が循環。

汗が蒸発することで涼しく感じる「気化熱」とのＷの効果により、約3秒で体を冷却。

今作では、ファン1つあたり最大約43L/秒の強風へとパワーアップしました。

リモコン操作で、ペルチェ冷却ON／OFF切り替えと、ファンの風量2段階切り替えが可能。

電源はお手持ちのモバイルバッテリーが使えるUSB給電方式。

同時発売のリン酸鉄モバイルバッテリー 20000mAhは、従来のモバイルバッテリーよりも発火リスクが低く、繰り返し使用による劣化が極めて少ない「リン酸鉄リチウムイオン」を採用。

20000mAhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー使用時で強動作時約3時間、弱動作時7時間稼働します。

過酷な夏場でもより安全に、より長く安心してご愛用いただけます。

内側の左右にある長さ調整可能なベルトで冷却プレートを背中に密着させ、冷たさをしっかりと感じることが可能。

服部分は洗濯が可能（冷却ユニット部は取り外し可能）。

作業服の老舗メーカーとの共同開発で、裏地に施したチタン加工により遮熱性が向上しました。

ベストと半袖の2種類。サイズはフリーサイズ（M-LL対応）／3L／5Lの3サイズ展開。

カラーはネイビー／シルバーグレー／アーミーグリーン／サンドカーキの4種類展開。

好みに合わせてお選びいただけます。

炎天下での作業時の猛暑対策に。夏の農作業や、外出時などに。着るだけで涼しい「冷蔵服」です。

＜製品特長＞

■小型冷蔵庫の冷却システムを搭載したペルチェ冷却システム

■環境温度から-19度に冷えた冷却プレートが背中に密着

■左右に搭載された2個のファンで服の中を風が循環

■PD対応でファン1つあたり最大約43L/秒の強風

■ペルチェのみモードと、ペルチェ+ファン強弱2段階切り替え

■お手持ちのモバイルバッテリーで動作するUSB給電式

■ベスト/半袖の2タイプ、3サイズ、4カラー展開

■素材はチタン加工により遮熱効果向上

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3voQwYqwGFI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=srbfcFDLy7c ]

＜仕様 - ベストタイプ＞

・サイズ／F（M～LL）：胸囲118×肩幅48×着丈68×ウエスト86-94(cm)

3Lサイズ：胸囲126×肩幅50×着丈70×ウエスト94-102(cm)

5Lサイズ：胸囲138×肩幅54×着丈71×ウエスト102-110(cm)

・対応サイズ／F（M～LL）3L/5L

・重量／約800g

・電源／USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A以上

・消費電力／USB PD:約20W USB:約10W

・モード／ファン：強モード・弱モード/ペルチェ：ON、OFF

・稼働時間／20000mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー使用時

ファン＋ペルチェ使用時：強 約3時間、弱 約7時間

ペルチェのみ：約7時間30分

ファンのみ：約5時間

・冷却プレート温度／強：環境温度より-10～-15℃

弱：環境温度より-5～-10℃

ペルチェのみ：環境温度より-15～-19℃

※試験環境温度35℃

※PDと通常のUSB-Cで違いはありません

・使用推奨環境温度／20～35℃ ※極端に気温が高い場所や、逆に低い場所では効果が薄れる場合があります。

・ポケットサイズ／前方腹部：間口16cm バッテリーポケット：縦13.5×高さ18(cm)

・ケーブル長／90mm（コントローラー～USB Type-Cプラグ）

・材質／布：ポリエステル100%チタン加工

ユニット部：ABS 冷却プレート：アルミ

・セット内容／本体、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/10

・型番・JAN／

【シルバーグレー】フリー：TKCV26SSLF・4580060604432

3L：TKCV26SSL3L・4580060604531

5L：TKCV26SSL5L・4580060604548

【ネイビー】フリー：TKCV26SNVF・4580060604555

3L：TKCV26SNV3L・4580060604562

5L：TKCV26SNV5L・4580060604579

【アーミーグリーン】フリー：TKCV26SGRF・4580060604586

3L：TKCV26SGR3L・4580060604593

5L：TKCV26SGR5L・4580060604609

【サンドカーキ】フリー：TKCV26SJUF・4580060604616

3L：TKCV26SJU3L・4580060604623

5L：TKCV26SJU5L・4580060604630

圧倒的に冷える「冷蔵服」2026年モデル ベスト

[販売価格] 22,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004821(https://www.thanko.jp/view/item/000000004821?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004821)

＜仕様 - 半袖タイプ＞

・サイズ／F（M～LL）：胸囲118×肩幅48×着丈68×袖丈25×ウエスト86-94(cm)

3Lサイズ：胸囲126×肩幅50×着丈70×袖丈26×ウエスト94-102(cm)

5Lサイズ：胸囲138×肩幅54×着丈71×袖丈26×ウエスト102-110(cm)

・対応サイズ／F（M～LL）/3L/5L

・重量／約800g

・電源／USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A以上

・消費電力／USB PD:約20W USB:約10W

・モード／ファン：強モード・弱モード/ペルチェON、OFF

・モード／ファン：強モード・弱モード/ペルチェ：ON、OFF

・稼働時間／20000mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー使用時

ファン＋ペルチェ使用時：強 約3時間、弱 約7時間

ペルチェのみ：約7時間30分

ファンのみ：約5時間

・冷却プレート温度／強：環境温度より-10～-15℃

弱：環境温度より-5～-10℃

ペルチェのみ：環境温度より-15～-19℃

※試験環境温度35℃

※PDと通常のUSB-Cで違いはありません

・使用推奨環境温度／20～35℃ ※極端に気温が高い場所や、逆に低い場所では効果が薄れる場合があります。

・ポケットサイズ／前方腹部：間口16cm バッテリーポケット：縦13.5×高さ18(cm)

・ケーブル長／90mm（コントローラー～USB Type-Cプラグ）

・材質／布：ポリエステル100%チタン加工

ユニット部：ABS 冷却プレート：アルミ

・セット内容／本体、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/10

・型番・JAN／

【シルバーグレー】フリー：TKWE26SSLF・4580060604654

3L：TKWE26SSL3L・4580060604524

5L：TKWE26SSL5L・4580060604692

【ネイビー】フリー：TKWE26SNVF・4580060604708

3L：TKWE26SNV3L・4580060604715

5L：TKWE26SNV5L・4580060604722

【アーミーグリーン】フリー：TKWE26SGRF・4580060604739

3L：TKWE26SGR3L・4580060604746

5L：TKWE26SGR5L・4580060604753

【サンドカーキ】フリー：TKWE26SJUF・4580060604760

3L：TKWE26SJU3L・4580060604777

5L：TKWE26SJU5L・4580060604784

圧倒的に冷える「冷蔵服」2026年モデル 半袖

[販売価格] 24,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004822(https://www.thanko.jp/view/item/000000004822?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004822)

関連商品

リン酸鉄モバイルバッテリー 20000mAh

従来のモバイルバッテリーに比べて長寿命で高い安全性を誇るリン酸鉄リチウムイオンバッテリー20000mAh

https://www.thanko.jp/view/item/000000004824(https://www.thanko.jp/view/item/000000004824?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004824)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783