電巧社の太陽光モジュール「フレキシブルソーラーG＋」が東京都「優れた機能性を有する太陽光発電システム」に認定

株式会社 電巧社

「フレキシブルソーラーG＋」で薄型軽量モジュール分野をリードする電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋乃武也）が提供する太陽光モジュール22製品（軽量型・防眩型）が、東京都の補助事業「令和７年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」に認定されました。

本制度は、都市特有の状況に対して優れた機能を持つ太陽光発電システムを、東京都が認定するものです。

今回の認定によって、東京都の一般住宅で本製品を設置した場合、従来の補助金に加えて、1ｋWあたり1万円～8万円の補助金が上乗せされるようになります。

これにより、都内の新築・既築住宅への導入が一層促進されることが期待されます。

当社は今後も、社会課題の解決に貢献する先進的な太陽光発電システムをいち早く提供し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

※補助金を利用する際には各種条件がございます。詳しくはクール・ネット東京のホームページからご確認下さい

クール・ネット東京（東京都地球温暖化防止活動推進センター）

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv/kinousei-pv-r07/

■認定製品

「フレキシブルソーラーG＋」の詳細はこちら▼

https://de-denkosha.co.jp/product/energy/flexiblemodule/







[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： 太陽光発電、風力発電事業、ビル用電気設備の販売・保守、

創エネ・省エネ・再エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など

資本金： 9,000万円

Webサイト：https://de-denkosha.co.jp/

脱炭素経営ドットコム：https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/