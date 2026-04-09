コクーンシティ（さいたま新都心）「コクーンシティ 誕生祭」開催　国内初開催「ムーミンバレーパーク・キャラバン」をはじめ、ゴールデンウィークにぴったりなアクティブ体験イベントが盛りだくさん！

片倉工業株式会社モデル：MINAさん

カタクラが運営するJRさいたま新都心駅前社有地商業エリア「コクーンシティ」は、2026年4月17日(金)～5月6日(水・祝)の20日間、開業から11周年を記念した「コクーンシティ 誕生祭」を開催いたします。

期間中は、国内初開催となる「ムーミンバレーパーク・キャラバン」をはじめ、屋外の開放空間でアウトドアの魅力や体験価値に触れられる「PLAY & ACTION! OUTSIDE DAYS」、さらに、世界最高峰のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」所属チームによる参加型ダンスパフォーマンスなど、多彩なコンテンツが揃います。また、人気ショップ各店による限定アイテム・限定メニュー販売などの誕生祭限定企画や、「コクーンシティカード １０%OFF ５Days」などのお得なキャンペーンも同時開催し、館内全体で特別なショッピング体験をお届けします。春の訪れとともに、多彩なイベントと特典が充実した「コクーンシティ 誕生祭」へ、ぜひお越しください。

コクーンシティ誕生祭 特設ページはこちら :https://www.cocooncity.jp/11th_anniv_special/

こころとからだが動き出す、“新たな日常”をご提案します。

■誕生祭ステートメント

「そう、軽やかに、鮮やかに。」

広い空の下、言葉にならない開放感。

発見がもたらす、

みずみずしいひととき。

好奇心をくすぐる、色とりどりの体験。

コクーンシティで叶うのは、

そんな日常を超えた新しい日常。

こころ エモーション

からだ モーション。

いま、この瞬間から動き出す。

期間中は、コクーンシティカードセゾン優待など、お得なキャンペーン＆サービスも開催！

※画像はイメージです。※イベント・キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。

今年のＧＷは「ムーミン」関連イベントが盛りだくさん！

「ムーミンバレーパーク・キャラバン」

MOOMINVALLEY PARK in COCOON CITY(C)Moomin Characters(TM)

日 程：4/17(金)～5/6(水・祝)

時 間：10：00～17：30

ムーミン物語の世界の企画展示、ぬりえイベント、キャラクターショー＆グリーティング、ポップアップショップ、デジタルコンテンツなど、たくさんのイベントを楽しめる、「ムーミンバレーパーク・キャラバン」を初開催！

【4/17(金)～5/6(水・祝)】 特別企画展示【4/17(金)～5/6(水・祝)】 プロモーション映像上映【4/18(土)，5/2(土)】 キャラクターショー＆グリーティング【4/17(金)～5/6(水・祝)】 フォトスポット【5/2(土)～6(水・祝)】 「ムーミンバレーパーク」POP-UP STORE【4/17(金)～5/6(水・祝)】 デジタルスタンプラリー【4/18(土),19(日),25(土),26(日),29(水・祝),5/2(土)～6(水・祝)】 ぬりえイベント【4/17(金)～5/6(水・祝)】 ムーミンの光の演出

まいにちムーミン POP UP STORE(C)Moomin Characters(TM)

日 程：4/17(金)～5/6(水・祝)

時 間：10：00～19：00

場 所：コクーン2・1F おもてなしプラザ

ヴィレッジヴァンガードが開催する、ムーミンの体験型POP UP STOREがオープン！

4つの有料ワークショップも展開！

ムーミンショップ カジュアルエディション(C)Moomin Characters(TM)(C)Moomin Characters(TM)

日 程：4/17(金)～5/6(水・祝)

場 所：コクーン1・2F 店舗

4/17（金）から販売開始する限定商品や、ノベルティなど、コクーンシティ店でしか手に入らないムーミングッズをご用意！

※数に限りがございます。

イベントの詳細は特設ページへ :https://www.cocooncity.jp/11th_anniv_special/

※開催日時、場所、参加条件等はイベントにより異なります。詳細はコクーンシティHPをご確認ください。

※画像はイメージです。イベントは天候不順等により、予告なく中止または内容が変更になる場合がございます。

※イベントは駐車場無料サービス対象外です。

ほかにも、誕生祭だけの特別なイベントが盛りだくさん！

PLAY ＆ ACTION！ OUTSIDE DAYS

日 程：4/24(金)～26(日)

場 所：コクーン2 コクーンひろば

当施設の多彩なショップがコクーンひろばに集結し、体験型イベントを開催！

あそぶやつくるで体を動かすアクティブな体験から、感性を育むワークショップまで、ジャンルの枠を超えた「外遊び」が勢ぞろい。

＜参加店舗（一例）＞みんなで遊べるイベントや自分だけの作品が作れるワークショップを開催！

日 程：4/24(金)～26(日)

時 間：11：00～17：00

楽しく自然にバランス感覚を身につけられるストライダー体験会！

日 程：4/24(金)～26(日)

時 間：11：00～17：00

D.LEAGUEダンスイベント Presented by SoftBank

日 程：5/4(月・祝)～6(水・祝)

時 間：各日3回公演

(１.12：00～、２.14：00～、３.16：00～）

場 所：コクーン2 コクーンひろば

2021年にスタートした日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」。

世界最高峰を競うダンサーがコクーンシティでパフォーマンスを行います。

また、日本一のダンススタジオを決定する「SD.LEAGUE」出場スタジオによるステージも！お楽しみに！

コクーンシティカード １０%OFF ５Days

日 程：4/17(金)～ 21(火)

期間中、コクーンシティ内でのお買物やお食事にコクーンシティカードセゾンをご利用いただくと、お引き落とし時に１０%OFF！

※一部除外店舗・商品がございます。

※コクーンシティ内でのご利用に限ります。

コクーンシティ 誕生祭 Special Shop Fair

日 程：4/17(金)～5/6(水・祝)

コクーンシティ誕生11周年を記念して、人気の各ショップ（約130店舗）から、「こころ」と「からだ」が動き出す特別な体験やサービスを多数ご用意。

詳しくは特集ページへ :https://www.cocooncity.jp/11th_anniv_shopfair/（4/17（金）10：00公開予定）

イベント・キャンペーンの詳細はコクーンシティ誕生祭 特設ページへ

https://www.cocooncity.jp/11th_anniv_special/

※画像はイメージです。イベントは予告なく中止または内容が変更になる場合がございます。

※イベントは駐車場無料サービス対象外です。