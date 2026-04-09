消しゴム落とし、2大ニュース！アプリ1000万DL突破＆最新作『時空バトル』Switch／Switch2で予約開始！

SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、スマートフォン向けアプリ『消しゴム落とし』において、シリーズ累計1000万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、アプリ内にてゲーム内で使用できる専用消しゴムの配布を実施いたします。

また、人気シリーズ最新作『ボクらの消しゴム落とし４ 時空バトル』について、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch2に対応し、本日よりニンテンドーeショップにて予約受付を開始いたしました。

■弾いて！ぶつけて！突き落とせ！時空を超える消しゴムバトル！

懐かしくも新しい遊び“消しゴム落とし”がパワーアップ！

相手の消しゴムを机の上から弾き飛ばす、シンプルで奥深いバトルゲームです。

ひとりでも、みんなでも、オンラインでも楽しめる多彩なモードを収録し、ローカルでは最大6人、オンラインでは最大4人までプレイ可能。家族や友達と、時空を超えたバトルで盛り上がろう！

さらに、本作には800個以上の個性豊かな消しゴムが登場。校長室や保健室といった学校ならではのステージをはじめ、多彩なロケーションでバトルが楽しめます。

■多彩なモードを収録！

【バトル】

強敵を倒しながら進む「バトルロード」や、自由に練習できる「トレーニング」で腕を磨こう！

【時空バトル】

恐竜時代・戦国時代・大航海時代など、さまざまな時代を巡る大冒険！強敵を倒して新たな消しゴムを手に入れよう！

【走れ！消しゴムくん】

消しゴムくんを操作してゴールを目指すアクションモード！ライバルとの対戦やエンドレスで記録に挑戦！

【クラフト飛行機】

パーツを組み合わせて大空へ！どこまで遠くに飛ばせるか挑戦しよう！

【パーティ対戦・協力】

個性的なルールやギミックが満載！対戦も協力もみんなで楽しめる！

■やり込み要素も充実！

【消しゴムカスタマイズ】

シールで自由にカスタマイズ！自分だけのオリジナル消しゴムを作ろう！

【ステージエディット】

机と文房具を組み合わせてオリジナルステージを作成！自作ステージで対戦！

【不思議な図書館】

各モードでポイントを集め、新たな消しゴムをゲット！

※本作には個性的な見た目の消しゴムが登場しますが、すべて消しゴムです。

■商品概要

タイトル：ボクらの消しゴム落とし４ 時空バトル

対応機種：Nintendo Switch、Nintendo Switch2、Steam

プレイ人数：1～6人（オンラインは最大4人）

発売日：2026年4月30日予定

価格：1,650円（税込）※セール時1,200円

■予約ページ

Nintendo Switch：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117284

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IYnPPT0tokU ]

Nintendo Switch2：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000122042

■公式サイト

https://sat-box.jp/Game/eraser4_switch.html

■アプリ『消しゴム落とし』

http://sat-box.jp/Link/link_droperaser