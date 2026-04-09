消しゴム落とし、2大ニュース！アプリ1000万DL突破＆最新作『時空バトル』Switch／Switch2で予約開始！
SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、スマートフォン向けアプリ『消しゴム落とし』において、シリーズ累計1000万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。
これを記念し、アプリ内にてゲーム内で使用できる専用消しゴムの配布を実施いたします。
また、人気シリーズ最新作『ボクらの消しゴム落とし４ 時空バトル』について、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch2に対応し、本日よりニンテンドーeショップにて予約受付を開始いたしました。
■弾いて！ぶつけて！突き落とせ！時空を超える消しゴムバトル！
懐かしくも新しい遊び“消しゴム落とし”がパワーアップ！
相手の消しゴムを机の上から弾き飛ばす、シンプルで奥深いバトルゲームです。
ひとりでも、みんなでも、オンラインでも楽しめる多彩なモードを収録し、ローカルでは最大6人、オンラインでは最大4人までプレイ可能。家族や友達と、時空を超えたバトルで盛り上がろう！
さらに、本作には800個以上の個性豊かな消しゴムが登場。校長室や保健室といった学校ならではのステージをはじめ、多彩なロケーションでバトルが楽しめます。
■多彩なモードを収録！
【バトル】
強敵を倒しながら進む「バトルロード」や、自由に練習できる「トレーニング」で腕を磨こう！
【時空バトル】
恐竜時代・戦国時代・大航海時代など、さまざまな時代を巡る大冒険！強敵を倒して新たな消しゴムを手に入れよう！
【走れ！消しゴムくん】
消しゴムくんを操作してゴールを目指すアクションモード！ライバルとの対戦やエンドレスで記録に挑戦！
【クラフト飛行機】
パーツを組み合わせて大空へ！どこまで遠くに飛ばせるか挑戦しよう！
【パーティ対戦・協力】
個性的なルールやギミックが満載！対戦も協力もみんなで楽しめる！
■やり込み要素も充実！
【消しゴムカスタマイズ】
シールで自由にカスタマイズ！自分だけのオリジナル消しゴムを作ろう！
【ステージエディット】
机と文房具を組み合わせてオリジナルステージを作成！自作ステージで対戦！
【不思議な図書館】
各モードでポイントを集め、新たな消しゴムをゲット！
※本作には個性的な見た目の消しゴムが登場しますが、すべて消しゴムです。
■商品概要
タイトル：ボクらの消しゴム落とし４ 時空バトル
対応機種：Nintendo Switch、Nintendo Switch2、Steam
プレイ人数：1～6人（オンラインは最大4人）
発売日：2026年4月30日予定
価格：1,650円（税込）※セール時1,200円
■予約ページ
Nintendo Switch：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117284
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IYnPPT0tokU ]
Nintendo Switch2：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000122042
■公式サイト
https://sat-box.jp/Game/eraser4_switch.html
■アプリ『消しゴム落とし』
http://sat-box.jp/Link/link_droperaser