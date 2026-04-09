ワコム、学生向けクリエイティブコンテスト「WCCC CC」第2回を開催　応募受付を5月15日より開始

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、教育支援プログラム「WCCC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ）」の加盟校に所属する学生を対象に、クリエイティブコンテスト「WCCC CC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ クリエイティブコンテスト）」第2回を開催します。作品募集は2026年5月15日（金）より開始します。

本コンテストは、WCCCの取り組みの一環として、クリエイティブに挑戦する学生たちに表現の場と成長の機会を提供することを目的としています。2025年に初めて開催された第1回では、全国のWCCC加盟校80校から786作品の応募が寄せられ、多様で意欲的な作品が集まりました。こうした反響を受け、今回、第2回の開催が決定しました。

第2回となる今回は、

「さよならを言えるときに、さよならを言うよ

ありがとうを言えるときに、ありがとうを言うよ

愛しているを言えるときに、愛しているを言うよ」

というテーマのもと、学生による自由な発想で表現された静止画作品を募集します。

本コンテストの審査には、商業イラストで豊富な経験を持つイラストレーターの有田満弘氏と、大規模ゲーム開発の現場に携わってきたコンセプトアーティスト／アートディレクターの本庄崇氏が参加します。

グランプリには、プロ向け液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq Pro」シリーズの17.3型モデル「Wacom(R) Cintiq(R) Pro 17」を、準グランプリには、PC接続不要で屋外や移動中でもこの1台で創作を進められる「Wacom MovinkPad Pro 14」を贈呈します。あわせて、クリエイティブスタジオ訪問やクリエイターとの座談会など、これからの創作活動の視野を広げる体験機会を提供します。優秀作品はワコム主催イベントでの展示も予定しています。

■「WCCC CC」開催概要

WCCC CC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ クリエイティブコンテスト）

・ 作品募集期間：2026年5月15日（金）～7月31日（金）

・ 応募資格：WCCC加盟校に所属していること、15歳以上であること（18歳未満は保護者の同意が必要）

・ 作品テーマ：

さよならを言えるときに、さよならを言うよ

ありがとうを言えるときに、ありがとうを言うよ

愛しているを言えるときに、愛しているを言うよ

・ 作品の形式：静止画作品（イラスト、3Dなど形式不問）

・ 応募点数：1人1作品

・ 応募方法：応募ページより必要項目を入力し、作品データを投稿（詳細は特設ページにてご確認ください）

・ 参加費：無料

・ 発表方法：

最終審査通過作品：2026年10月中旬にコンテストウェブサイトにて公開

最終結果発表：2026年11月27日（金）～28日（土）に開催予定の「コネクテッド・インク 2026」内で発表・展示予定

▶ コンテストの詳細・応募はこちら：

https://tablet.wacom.co.jp/wccc/contest/(https://tablet.wacom.co.jp/wccc/contest/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=wcl-jpn-pr-enterprise-pressrelease-b2b&utm_content=pressrelease)

■賞と特典

・ グランプリ（1名）：

Wacom Cintiq Pro 17、CLIP STUDIO PAINT EX（2デバイスプラン／24カ月ライセンス）、ショートカットデバイス Orbital 2、ご自身の作品1点の2.5Dプリント(最大A3サイズまで)

「コネクテッド・インク 2026」での作品展示・展示作品プレゼント／表彰・審査員講評

国内クリエイティブツアー（2026年冬：クリエイティブスタジオ訪問、プロクリエイターとの座談会、ワコムオフィス見学）

・ 準グランプリ（1名）：

Wacom MovinkPad Pro 14、CLIP STUDIO PAINT PRO（2デバイスプラン／24カ月ライセンス）、ショートカットデバイス Orbital 2 STERNA、ご自身の作品1点の2.5Dプリント(最大A3サイズまで)

「コネクテッド・インク 2026」での作品展示・展示作品プレゼント／表彰・審査員講評

国内クリエイティブツアー（同内容）

・ 高校生賞（1名）：

Wacom MovinkPad 11、CLIP STUDIO PAINT PRO（1デバイスプラン／12カ月ライセンス）、ショートカットデバイス Luminella（ルミネラ）

「コネクテッド・インク 2026」での作品展示・展示作品プレゼント／表彰・審査員講評

・ TOP10 Artists：

ワコムペンタブレットまたはペンディスプレイ、CLIP STUDIO PAINT PRO（1デバイスプラン／12カ月ライセンス）、ショートカットデバイス Luminella（ルミネラ）

「コネクテッド・インク 2026」での作品展示・展示作品プレゼント／表彰・審査員講評

・ TOP100 Artists：

「コネクテッド・インク 2026」での作品展示展示作品プレゼント

■協賛（順不同）

株式会社ショウエイ／CLIP STUDIO PAINT（株式会社セルシス）／株式会社BRAIN MAGIC

■審査員

有田 満弘（株式会社312STUDIO 代表取締役／イラストレーター）

1996年よりフリーランスのイラストレーターとして活動を開始。ファイナル・ファンタジーや劇場版ベルセルクなど、ゲーム、書籍、アニメの分野で幅広く活躍。2022年に株式会社312STUDIOを設立し、オリジナル商品の企画・製作・販売を開始。近年は北米、欧州、アジア、中東を含む国内外でのイベント参加や講演に加え、昨年はNara Gastronomy Night Expoや京都蔦屋書店でのライブパフォーマンスを実施。

▶ https://312studio.co.jp/

本庄 崇

（IZE/アイズ株式会社 代表取締役／コンセプトアーティスト／アートディレクター）

スクウェア・エニックスでFINAL FANTASY X／XII／XIII／零式／XV等の開発に携わり、XVの運営時にはアートディレクターを務める。

その後Luminous Productionsに移籍し、『FORSPOKEN』のコンセプトアートに従事、ローンチ後に独立。

現在は複数のゲームスタジオと契約し、3DCG・VRでのモデリングやゲームエンジン等を駆使し、日々さまざまなアート案件に携わる。

▶ http://www.ize-inc.jp/

▶ https://www.artstation.com/takashihonjo

※このほかの審査員については、決定次第、順次公開予定です。

■WCCC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ）とは

WCCCは、全国の大学・専門学校・スクール・高等学校など、クリエイティブ分野の教育に取り組む教育機関を対象とした、無料で加盟できる教育支援プログラムです。現在、346校 (2026年3月現在)が加盟しています。加盟校の学生・教職員は、ワコム製品をアカデミック価格で購入できるほか、限定教材やデジタル素材など、学びを支える特典を利用できます。

本コンテストは、こうしたWCCCの取り組みの一環として開催しています。

▶ WCCCの詳細はこちら：

https://tablet.wacom.co.jp/wccc/(https://tablet.wacom.co.jp/wccc/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=wcl-jpn-pr-enterprise-pressrelease-b2b&utm_content=pressrelease)

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacom、Cintiqは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

ワコム クリエイターズカレッジクラブ事務局

wccc@wacom.co.jp