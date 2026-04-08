GPIFが評価する“優れたマテリアリティ開示”を解説、第4回インパクト企業価値戦略セミナーを4月15日に開催

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、2026年4月15日（水）12:00～12:45に、第4回「インパクト企業価値戦略セミナー」をオンラインで開催いたします。

2026年3月、GPIFは国内株式運用機関が選ぶ「マテリアリティの観点から優れたサステナビリティ開示」を公表し、投資家が高く評価する開示の方向性を示しました。そこでは、単なるESG情報の網羅ではなく、企業固有の重要課題が、事業戦略、KPI、財務影響、価値創造ストーリーへと接続されているかが重要なポイントとなっています。

参加お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4961113

本セミナーでは、このGPIFの最新視点を踏まえ、企業が今後どのようにマテリアリティ開示を高度化し、資本市場との対話力を高めていくべきかを解説します。特に、マテリアリティの特定にとどまらず、非財務情報を財務・企業価値へどう翻訳するかという視点から、統合報告書やサステナビリティ開示の改善ポイントを整理します。

参加お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4961113

開催の背景

近年、統合報告書やサステナビリティ情報開示の充実が進む一方で、投資家からは

「マテリアリティの特定で終わっている」

「事業戦略や財務インパクトとのつながりが弱い」

「定量性が不足している」といった課題も指摘されています。

GPIFの公表資料でも、優れた開示として評価された事例の多くが任意開示であり、特に統合報告書が大きな役割を果たしていることが示されています。

こうした状況を踏まえ、本セミナーでは、投資家に伝わるマテリアリティ開示の条件を読み解きながら、企業価値向上につながる開示のあり方を考えます。

セミナーで取り上げる主な論点

GPIFが重視する「優れたマテリアリティ開示」とは何か なぜマテリアリティの列挙だけでは評価されないのか 非財務情報を財務インパクトへ接続する視点 統合報告書で投資家に伝わる価値創造ストーリーの作り方 企業価値向上につながる開示改善の実務ポイント このような方におすすめ 統合報告書・サステナビリティ開示の改善を担当している方 IR、経営企画、サステナビリティ、ESG推進部門の方 GPIFや機関投資家との対話を意識した開示高度化を進めたい方 マテリアリティを企業価値の言語で説明したい方

参加申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4961113

こんな方におすすめ

開催概要



第4回 インパクト企業価値戦略セミナー

GPIF視点での優れたマテリアリティ開示について

日時 2026年4月15日（水）12:00～12:45

形式 オンライン開催（zoom）

登壇者 熊沢拓 株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表パートナー

参加費 無料

申込方法 https://peatix.com/event/4961113(https://peatix.com/event/4961113)

登壇者コメント

熊沢 拓（くまざわ・たく）

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表パートナー。

インパクト評価、統合報告、ESG・サステナビリティ戦略、投資家対話支援に従事。非財務情報を財務・企業価値へ接続する視点から、多数の企業の価値創造ストーリー構築や情報開示支援を行っている。「サステナビリティ開示は、量を増やす競争から、何が企業価値にとって本当に重要かを伝える競争に移っています。GPIFが示した評価の方向性は、その変化を象徴しています。当社では、企業の開示を“非財務から財務、そして企業価値へ”と翻訳する視点で診断し、投資家に伝わる開示づくりを支援してまいります。」



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