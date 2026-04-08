DXC、AIファーストのエンタープライズトランスフォーメーションの新たな潮流を生み出すべくServiceNowと提携

・DXC、ServiceNowのCore Business SuiteをCustomer Zeroとして採用し、グローバル・ビジネス・サービス主導の変革に向けて、コアビジネス機能全体でエージェント型AIを活性化

・今回のパートナーシップは、DXCのトランスフォーメーションに関する専門知識とServiceNow AI Platformを組み合わせることで、企業全体でよりスマートかつレジリエントなオペレーションを実現する

・DXCは、顧客がこれらの変革の成果を大規模に再現できるようにする

バージニア州アッシュバーン, 2026年4月7日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディングパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC)と、ビジネス変革のためのAIコントロールタワーであるServiceNowは、企業の中核業務を近代化し、AIを大規模に活用するための新たな複数年契約を発表しました。今回のパートナーシップは、DXCのエンタープライズ最適化の専門知識とServiceNow AI Platformを組み合わせることで、複雑なマルチベンダー環境におけるAIの実験から実行へと移行し、デリバリーのタイムラインを短縮し、手作業を減らし、コアビジネス機能全体のサービス品質を向上させます。



DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation



DXCは、ServiceNowのCore Business SuiteのCustomer Zeroとして、グローバル・ビジネス・サービス・モデルに新しいエージェント型AI機能を導入する最初のグローバル企業となります。DXCは、AI主導の自動化とエージェント型ワークフローを使用して、主要機能全体でServiceNowと連携し、手作業を減らし、部門横断的な可視性を向上させ、プロセスを合理化して、スピード、一貫性、品質を強化します。このアプローチにより、再現性があり検証済みのAIユースケースと実証済みの自動化パターンのライブラリが作成され、DXCはそれをパッケージ化して世界中の顧客に提供することで、より迅速なTime-to-Valueで同様の変革体験を実現します。

DXCは、ServiceNowのエージェント型AI機能を活用し、グローバルに展開する重要なビジネスサービスにおいて統一された企業体験を実現します。AI主導のワークフローを企業全体に組み込むことで、DXCは大量のプロセスを自動化し、業務効率を向上させ、規模に応じた意思決定を加速させます。デジタルエージェントは、活動を継続的に監視し、リアルタイムのインサイトを引き出し、問題を先回りして解決することで、手作業の負担を軽減し、チームが分析やイノベーション、そしてより付加価値の高い業務に注力できるようにします。

DXCは、Core Business Suiteの採用を通じて、先進的な組織のグローバル・ビジネス・サービス・モデルを採用し、これまでサイロ化していたバックオフィス機能を、地域や機能を超えてグローバルに展開する集中サポート体制に統合しています。今回のパートナーシップにより、DXCはCore Business SuiteのAI搭載機能をいち早く検証し、社内でソリューションを拡張した後、市場投入の準備が整った顧客向け製品として提供することになります。

この提携関係の拡大は、DXCとServiceNowの17‑年にわたるパートナーシップを基礎とし、AI‑主導のビジネス変革を加速するために2024年に設立された両社のAI Innovation Center of Excellence (CoE)の活動を深めるものです。CoEは、産業化されたAI資産、アクセラレータ、実行フレームワークに根ざした実証済みのAIブループリント手法を適用しています。両社は共同で、顧客がエージェント型AI機能を加速させ、既存のテクノロジー投資を最適化し、複雑なマルチベンダーの運用上の課題に対処できるよう、管理された人間中心のAIで支援します。DXCのAIアーキテクト、自動化エンジニア、採用スペシャリストのチームは、お客様と直接連携し、インパクトの大きいユースケースを優先し、責任を持って確実に、かつ大規模にAIを導入します。

DXCはServiceNowのエリートパートナーとして、世界中のお客様にビジネスイノベーションとAIを活用したServiceNowソリューションを提供してきました。DXCは1,800人以上のServiceNow専門コンサルタントを擁し、世界中のお客様がAI導入を効率化し、ServiceNow投資の価値を最大化できるよう支援しています。DXCとServiceNowのパートナーシップの詳細については、www.dxc.com/servicenowをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門に対してソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであり、急速かつ指数的に変化する時代においてAIを活用し、成果創出を加速することを支援しています。DXC Technologyはマネージドインフラサービス、アプリケーション近代化、業界特化型ソフトウェアソリューションの分野で深い専門知識を有し、世界で最も複雑なテクノロジー資産の一部の近代化、セキュリティ保護、運用を行っています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

ServiceNow、ServiceNowのロゴ、およびその他のServiceNowのマークは、米国およびその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標および/または登録商標です。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2951130/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_ServiceNow_on_a_New_Wav.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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