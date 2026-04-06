北陸初出店！バンダイナムコの体験型リテール施設 「バンダイナムコ Cross Store イオンモール高岡店」 2026年4月24日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store イオンモール高岡店」を、イオンモール高岡 (富山県高岡市)に2026年4月24日(金)オープンします。

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとしてさまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

2022年7月に横浜・博多にオープンして以来、国内12店舗、海外に3店舗を展開し、このたびオープンする「バンダイナムコ Cross Store イオンモール高岡店」は北陸地方初出店です。「一番くじ公式ショップ」、「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」、「さんすたーぶんぐのおみせ」、「shopぬい」、「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」、「BN Picturesストア」、「ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ」、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」のオフィシャルショップ8店舗と「ガシャポンのデパート」をオープンします。また、この春、アミューズメント施設「ナムコ」をオープンします(※1)。

イベントエリアでは、オープンを記念して、4月24日(金)～6月14日(日)の期間限定で「ケロロ軍曹オフィシャルストア『ケロッ！とマート』」をオープンします。

今後もバンダイナムコグループのIP※2軸戦略に基づく体験型リテール施設にご期待ください。

※1 ナムコは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可をもってオープンします。

※2 IP…intellectual property(インテレクチュアル プロパティ)、知的財産。ここではアニメやゲーム、映画、アイドルなどを指します。

＜オフィシャルショップ情報＞

■一番くじ公式ショップ

『一番くじ公式ショップ』は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

＜商品情報＞

『一番くじ スポンジ・ボブ～ようこそビキニタウンへ！～』

発売日：2026年4月24日(金)より順次発売

メーカー希望小売価格：1回730円

■ガシャポンバンダイオフィシャルショップ

バンダイのカプセルトイブランドである「ガシャポン」の新商品を全て取りそろえた「新しいガシャポン専門店」です。ガシャポンならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまにお届けし、最新のガシャポン情報を発信します。

(C)BANDAI

＜商品情報＞

『capsule flockies たまごっち』

発売日：発売中

価格：300円/1回(全5種)

■さんすたーぶんぐのおみせ

『トレンドIP×文具…ときどきアイデアグッズのおみせ』

サンスター文具の公式ショップ・さんすたーぶんぐのおみせでは、旬なIPの文具・雑貨やオリジナル商品をそろえてお待ちしています。訪れるたびに新しい発見があるかも！

＜商品情報＞

『ウカンムリクリップ ウォータリークリア』

発売日：発売中

価格：660円

■shopぬい

かわいいを世界にとどけるバンダイナムコヌイのぬいぐるみコレクション「ぬいこれ」から幅広いIP(アニメ、ファンシーなど)を展開していきます。“ぬい活“を彩る商品を豊富に取りそろえていますので、ぜひお立ち寄りください！

＜商品情報＞

『ミニミニChibiぬいぐるみマスコット たまごっち 全８種』

発売日：発売中

価格：990円

■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP

「おいしくて楽しい」をコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど）、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。フィギュアなどのサンプルを展示するショーケースを設置し、実際に目で見て楽しむことができる売り場が特徴です。

(C)BANDAI

＜商品情報＞

『魚ギョッと釣りグミ』

発売日：発売中

価格：76円

■BN Picturesストア

アニメーション制作レーベル「BN Pictures」作品のグッズを集めたオフィシャルストア「BN Picturesストア」が登場！ バンダイナムコピクチャーズのオリジナル商品を見て、手に取って購入できる常設リアル店舗をお楽しみください！

(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

＜商品情報＞

『ケロロ軍曹 Good night series ミニトート全８種』

発売日：発売中

価格：1,650円

■ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ

ライフスタイルバンダイの展開するブランドが集まったオフィシャルショップ！

さまざまなキャラクターの雑貨やアパレルアイテムが集合する＜バンコレ！＞やキャラクターコスメの＜クレアボーテ＞、コレクションアイテムの＜ちょっコレ＞、入浴剤からマスコットが飛び出す＜びっくらたまご＞がリアル店舗で登場！

あなたの好きなキャラクターのグッズがきっと見つかる！

＜商品情報＞

『ブックマークコレクション 名探偵コナン Vol.5』

発売日：2026年4月10日(金)

メーカー希望小売価格：110円

■ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

「ONE PIECEカードゲーム」の公式ショップです。関連商品を販売するほか、各種大会、ティーチング会※なども実施します。トレーディングカードゲームが初めての方も気軽におこしください。

※各種大会、ティーチング会は不定期開催です。開催情報は公式サイトをご確認ください。

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

＜商品情報＞

『ブースターパック 決戦の刻【OP-16】』

発売日：2026年5月30日(土)

メーカー希望小売価格：220円

＜イベント情報＞ケロロ軍曹オフィシャルストア「ケロッ！とマート」

アニメ『ケロロ軍曹』のオフィシャルストア「ケロッ！とマート」が4月24日(金)～6月14日(日)の期間限定でオープン！『ケロロ軍曹』関連商品が多数そろうグッズコーナを展開します。 ファン必見の特別なストアをぜひお楽しみください！

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

店舗概要

名称 ：バンダイナムコ Cross Store イオンモール高岡店

所在地 ：富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡 西館2F

営業時間 ：10:00～21:00 ※季節により営業時間が変更になる場合があります。

オープン日：2026年4月24日(金)

営業面積 ：1887.69平方メートル

施設構成

◆オフィシャルショップ

・一番くじ公式ショップ ※富山県初

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ

・さんすたーぶんぐのおみせ ※北陸初

・shopぬい ※北陸初

・BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP ※富山県初

・BN Picturesストア ※北陸初

・ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ ※北陸初

・ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ ※北陸初

◆アミューズメント

・ガシャポンのデパート

・ナムコ

※ナムコは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可をもってオープンします。

バンダイナムコ Cross Store 公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

バンダイナムコ Cross Store 公式X ：https://x.com/bn_cross_store

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※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。

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