【横河武蔵野アルテミ・スターズラグビーアカデミーU16】国際交流試合 香港フットボールクラブ定期戦を開催

一般社団法人横河武蔵野スポーツクラブ

4月5日、桜咲く横河電機グラウンドにて、横河武蔵野アルテミ・スターズアカデミー（U16）は、香港フットボールクラブ（U16）と対戦いたしました。中学3年生にとっては、最後の卒部試合となり、12人制と7人制の試合を行いました。

(C) YOKOGAWA MUSASHINO SPORTS CLUB

1年ぶりの定期戦となり、両チームの選手の体格、スキル共に大きく成長を遂げていました。貴重な経験を積むことができましたことに、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

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両チームの家族が見守る中、試合後のアフターファンクションでは、互いのジャージを交換し、友好の絆を深めました。末長く両クラブの交流が続くことを祈っています。

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【香港フットボールクラブのご紹介】

香港フットボールクラブ（Hong Kong Football Club、HKFC）は、1886年に設立された香港で最も歴史あるスポーツクラブのひとつです。元々はラグビーを中心に始まったクラブで、現在ではラグビー、サッカー、フィールドホッケー、スカッシュ、テニス、水泳など多様なスポーツ活動を行っています。

・ 所在地

香港島のハッピーバレー地区に位置し、競馬場に隣接。

・ 主要施設

天然芝フィールド、人工芝フィールド、テニスコート、スカッシュコート、プール、ジムなどを

完備。

・ ラグビー活動

香港のラグビー発展に大きく貢献しており、国内リーグへの参加や国際大会の開催にも関わる。

・ 会員制クラブ

施設利用には会員登録が必要で、スポーツ愛好家や家族向けのコミュニティとして機能。

香港フットボールクラブは、単なるラグビークラブにとどまらず、マルチスポーツと社交の場として香港のスポーツ文化を支え続けています。