花火大会や大規模イベントにおいて、シェア駐車場業界のリーディングカンパニーである軒先株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西浦 明子、以下「軒先」）は、静岡県島田市川根町で開催される「2026かわね桜まつり」において、公式駐車場の事前予約・決済システム「TicketPass（チケットパス）」を導入することをお知らせいたします。





「かわね桜まつり」の舞台となる川根地区は、歴史ある桜トンネルと大井川鐵道が走る列車が織りなす絶景を求め、例年、県内外から多くの方が訪れる静岡県内屈指の花見の名所です。近年ではその希少な景観がSNS等でも話題となり、来場者数は年々増加傾向にあります。





かわね桜まつり実行委員会と軒先は、本サービスの提供を通じて、来場者の皆様が駐車場探しの不安や焦りを感じることなく、心ゆくまで川根の歴史ある桜の美しさに浸り、大切な方とのかけがえのない時間をゆっくりと過ごせるようなおもてなしの環境づくりを推進いたします。





■ かわね桜まつりの見どころと歴史

島田市川根町は「お茶と桜と大井川鐡道のまち」として親しまれています。





見どころスポットと桜の開花情報など

https://www.shimada-kawane.jp/sakurafes/





・歴史ある「桜トンネル」：

家山地区の桜トンネルは、昭和初期の道路開通や大井川鐵道の全線開通を記念して植樹されたのが始まりと言われています。現在では樹齢約95年のソメイヨシノが約1kmにわたって咲き誇り、文字通りピンク色のトンネルを作り上げます。





・大井川鐡道とのコントラスト：

大井川鐵道を走る列車が桜の脇を通過する光景は、鉄道ファンのみならず多くの写真家を魅了する、川根ならではの絶景です。





・周辺の魅力：

野守の池のしだれ桜や、茶畑の中に佇む「牛代（うしんしろ）のみずめ桜」（樹齢300年超）など、徒歩や車で巡れる多彩な桜スポットが点在しています。









■ 「かわね桜まつり」公式駐車場予約 概要

※駐車券の購入には、会員登録が必要となります。

※対象日は変更になる場合がございます。





■ 軒先が目指すもの

軒先パーキングは予約制シェア駐車場サービスです。昨今では類似サービスがある中で、軒先パーキングが選ばれるには理由があると私たち軒先は考えております。それは「提携やシステム導入で終わらないこと」「イベント主催者の想いや考えを理解し共に課題解決に臨むこと」です。





特に、主催者負担の軽減については、重要な課題と捉えており、2025年までに36エリア73大会での運営ノウハウを基に、駐車場の設営や運営業務の主催者負担軽減を積極的にご提案しております。

https://parking.nokisaki.com/pages/organizer





現場理解No1の経験豊富なスタッフが主催者の皆様の課題に親身に対応させて

いただくことをお約束いたします。イベントの規模などに関わらずお気軽に

ご相談ください。

https://ticket-pass.com/users/contact





■ 今後の展望

軒先は、花火大会や大規模イベントにおける、シェア駐車場業界のリーディングカンパニーとして、これまで全国各地の花火大会やプロスポーツ、大型コンサート等のイベントにおける来場者利便性の向上に取り組んでまいりました。今後も「Ticket Pass」の提供を通じて、イベント運営のDX化を推進し、来場者の皆様に寄り添ったサービスの提供を続けてまいります。





■ 島田市で敷地を貸していただけるオーナー様募集！

島田市内では、かわね桜まつりの他、「大井川大花火大会」「野守まつり」でも駐車場の需要があります。ご利用されていないスペースや空き地を所有されているオーナー様がいらっしゃいましたら、敷地のご提供にご協力をお願いいたします。貸出しは1日からOK！空き地も可！1台分からでも貸し出し可能です。こちらは軒先パーキングにて対応いたします。





軒先パーキングの貸し出しは利用があった場合のみ利用料の一部を頂く成果報酬型です。初期費用、月額費用、掲載費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。

パソコンやインターネットが苦手な方も貸し出し登録のお手伝いをしております。

お気軽にお問合せください。





■ 駐車場貸出についてのお問い合わせ先

電話：03-6869-3003

メール：info@parking.nokisaki.com

HPから：https://parking.nokisaki.com/pages/about2





【軒先株式会社について】

社名：軒先株式会社

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8階

代表者：西浦 明子

URL：https://www.nokisaki.com/