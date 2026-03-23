産官学民連携で東広島市の空き家をクリエイティブ拠点に改修 桜まつりでお披露目し、学生によるeスポーツ体験会も開催

産官学民連携で東広島市の空き家をクリエイティブ拠点に改修 桜まつりでお披露目し、学生によるeスポーツ体験会も開催