毎日の空間に、やさしく届く快適な風。ZEPEAL 夏をここちよくすごす季節家電９製品を発売















DCリビング扇風機 ZFL-D4EC-W DCリビング扇風機 ZFL-D4EC-W



































(写真左より)上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W、



上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3ETC-W



操作部を上部に配置し、電源のオン・オフや風量調整をかがまずにおこなえるリビング扇風機です。



ベース(台座)部分にボタンがないフラットなデザインのため、見た目がスッキリしているだけでなく、ほこりが溜まりやすい凹凸がなく、日々のお手入れのしやすさにも配慮しています。











手元に近い操作部。かがまずラクな姿勢でかんたん操作



手元に近い操作部。かがまずラクな姿勢でかんたん操作







(写真左より)上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W、上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3ETC-W操作部を上部に配置し、電源のオン・オフや風量調整をかがまずにおこなえるリビング扇風機です。ベース(台座)部分にボタンがないフラットなデザインのため、見た目がスッキリしているだけでなく、ほこりが溜まりやすい凹凸がなく、日々のお手入れのしやすさにも配慮しています。









(写真左より)メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EC-W、リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EC-W (写真左より)メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EC-W、リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EC-W









シンプルでわかりやすい操作部(画像はZFL-A1EC-W)







リモコン付属(ZFL-A3EC-W)



シンプルでわかりやすい操作部(画像はZFL-A1EC-W)リモコン付属(ZFL-A3EC-W)































































DCサーキュレーター ZSL-D4DC-W



DCサーキュレーター ZSL-D4DC-W















株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、ZEPEAL(セピール)ブランドから2026年夏に向けた季節家電ラインアップとして、リビング扇風機７製品およびサーキュレーター２製品の計９製品を、2026年3月下旬より全国の家電量販店・ホームセンターなどの小売各店および主要ECサイトにて発売いたします。日本の年平均気温は長期的に上昇傾向にあり、2024年は統計開始(1898年)以来最も高い年平均気温を記録するなど、近年その傾向は一層顕著になっています*1。こうした環境変化の中、家庭における暑さ対策は「夏本番」だけでなく、春先から備えておくことが重要になっています。また、電気代の高騰を背景に、家庭での省エネへの関心は年々高まっています。こうした背景を踏まえ、当社では扇風機・サーキュレーター単体での快適な使用はもちろん、エアコンとの併用でさらなる涼しさづくりを支える製品の需要に応えるべく、今夏に向けてラインアップを拡充いたしました。「操作のしやすさ」「静音・省エネ」「設置場所の自由度」「空気循環」という4つの切り口で構成し、使い方・使う人・設置場所に合わせて選びやすい9製品をそろえました。各製品の特長・仕様の詳細は次の項目をご参照ください。【迷わず操作】押しやすく、わかりやすく日常で頻繁におこなう「電源オン・オフ」や「風量切替」など、基本操作を見やすくまとめ、操作性に配慮したモデルです。家族みんなが使うリビングや、操作のシンプルさを重視する方に。■ドデカボタン リビング扇風機 ZFL-A2EBC-Wリビング扇風機として、日常でよく使う操作をわかりやすくまとめたモデルです。操作部は視認性に配慮した大型ボタン「ドデカボタン」を採用し、家族が共有するリビングでも扱いやすい設計を目指しました。〈その他機能〉・風量：3段階・操作：本体ボタン・タイマー：切/入タイマー(1・2・4時間)・首振り：左右自動首振り【DCモデル】きめ細かな風量調節と省エネ性に配慮DCモーターを搭載し、風量の細かな調節や省エネ性に配慮したモデルです。就寝中・在宅ワーク中など、場面に応じて"風の出し方"を変えたい方や、長時間使用での電気代が気になる方に。■DCリビング扇風機 ZFL-D4EC-WDCモーター搭載で、風量を8段階で細かく調節できるリビング扇風機です。就寝中や子育て中、読書・在宅ワーク時など音が気になるシーンでは、静音風モードで運転音20.1dBと、静かな環境をサポートします。これは環境省が公表する騒音の目安において図書館の館内(約40dB)*2を大きく下回る水準です。リズム風モードと合わせて、シーンに応じた使い分けができます。〈その他機能〉・風量：8段階・操作：本体ボタン／リモコン・タイマー：切/入タイマー (1・2・4・8時間)・首振り：左右自動首振り・運転モード：リズム風／静音風・その他：切り忘れ防止 (8時間自動オフタイマー)■DCリビング扇風機 ZFL-D4AEC-WDCリビング扇風機 ZFL-D4AEC-Wファン部の上下角度を上向き90˚(真上)まで調整できるDCリビング扇風機です。直接あたる風が苦手な方や風あたりに配慮したいシーンにおすすめです。天井に当てて跳ね返ったやわらかな風が拡散され、室内全体の温度ムラの解消につながります。エアコンと併用することで、冷暖房効率の向上にも役立ちます。また、ファンを真上に向けて使うことで、室内干しの衣類に風を当てやすく、部屋干し時の乾燥補助にも活用できます。逆回転モードを搭載しており、冷房時に床付近にたまりやすい冷たい空気を部屋全体に行き渡らせるなど、季節を問わず空気循環をサポートします。〈その他機能〉・風量：8段階・操作：本体ボタン／リモコン・タイマー：切/入タイマー(1・2・4・8時間)・首振り：左右自動首振り・運転モード：逆回転モード・その他：上下角度調整(上向き最大90˚)／メモリー機能(風量・首振り)【ラクに操作】立ったまま／手元で--暮らしの動線に寄り添う上部に操作部を備え、付属リモコンで操作できるなど、日々の生活シーンに合わせたモデルです。「かがんで操作するのが負担」という方や、ソファやベッドから操作したい方に。■上部操作リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W(メカ式)／ZFL-A3ETC-W(リモコン式)〈その他機能〉・ZFL-A1ETC-W(メカ式)・風量：3段階・操作：上部ダイヤル・タイマー：切タイマー(最大180分・ダイヤル式)・首振り：左右自動首振り・ZFL-A3ETC-W(リモコン式)・風量：3段階・操作：上部ボタン／リモコン・タイマー：切/入タイマー(1・2・4時間)・首振り：左右自動首振り・運転モード：リズム風・その他：メモリー機能(風量)■リビング扇風機 ZFL-A1EC-W(メカ式)／ZFL-A3EC-W(リモコン式)基本の送風機能に特化した、ZEPEALのベーシックなリビング扇風機です。基本の機能に特化したメカ式(ZFL-A1EC-W)と、くつろぎの時間などに便利なリモコン式(ZFL-A3EC-W)をラインアップ。生活シーンに合わせて選べます。〈その他機能〉・ZFL-A1EC-W(メカ式)・風量：3段階・操作：本体ボタン・タイマー：切タイマー(最大180分・ダイヤル式)・首振り：左右自動首振り・ZFL-A3EC-W(リモコン式)・風量：3段階・操作：本体ボタン／リモコン・タイマー：切/入タイマー(1・2・4時間)・首振り：左右自動首振り・その他：メモリー機能(風量)■ZEPEALの扇風機2026年ラインアップ｜全7機種 共通の特長ZEPEALの扇風機は、使いやすさはもちろん、日々のお手入れのしやすさや清潔面にも配慮し、家族で使いやすい“毎日の扇風機”として共通の考え方で設計しています。※加工の対象部位や各機能の有無・設定範囲(例：タイマーの種類、風量段階、首振り角度、上下角度調整範囲など)はモデルにより異なります。1）ホコリが付きにくい工夫で、お手入れの負担を軽減扇風機の羽根には、ホコリが付着しづらい*3静電気防止加工を採用。お手入れのしやすさに配慮しています。羽根にホコリが付着しづらい〈静電気防止加工〉(画像はZFL-D4EC-W)※発泡スチレンビーズと一緒にビニール袋に入れて、10回振った後に取り出して撮影。画像はイメージです2）よく触れる部分を、清潔に使えるよう配慮取っ手や操作ボタンなど、手が触れやすい部分には抗菌加工を採用。毎日使う家電として、清潔に配慮しています。手や指で触れる部分に〈抗菌加工〉(画像はZFL-D4EC-W)※ISO 22196-2011に基づく。画像はイメージです3）暮らしのシーンに合わせて、選べる操作スタイル「ドデカボタン」「上部操作」「メカ式」「リモコン式」「DCモデル」など、使い方に合わせて選べるようラインアップを構成。リビングや寝室など、設置場所・使う人に合わせて選びやすくしています。【循環・乾燥】空気を動かして整える--冷暖房の体感・部屋干しを支える提案送風で室内の空気を動かすことで、冷暖房の体感を整えたり、衣類乾燥時の送風を補助したりと、オールシーズンで活用いただけます。「エアコンをつけているのに部屋全体が均一に冷えない」「部屋干しの乾きが遅い」といった日常の課題を感じている方に。■360˚首振りDCサーキュレーター ZSL-D4DFC-W360˚首振りDCサーキュレーター ZSL-D4DFC-W左右の自動首振りは角度を選べるほか、最大360˚の全方位首振りにも対応。上下方向の自動首振りと組み合わせることで、空気を動かしたいシーンから部屋干しの送風まで、用途に合わせて使えます。衣類乾燥モードでは高速首振りで室内干しの乾燥をサポートします。部屋干しをサポートする〈衣類乾燥モード〉を搭載上下左右、背面まで首振りし風を送ります〈その他機能〉・風量：12段階・操作：本体ボタン／リモコン・タイマー：切タイマー(1〜8時間・1時間単位)・首振り（左右）：30˚／60˚／90˚／360˚切替・首振り（上下）：約90˚(上下・左右同時動作可)・運転モード：衣類乾燥モード・その他：メモリー機能(風量・首振り)■DCサーキュレーター ZSL-D4DC-W上下 90˚・左右 60˚の自動首振りに対応し、冷暖房時の送風補助や換気の補助など、季節を問わず空気循環に活用しやすくしています。〈その他機能〉・風量：8段階・操作：本体ボタン／リモコン・タイマー：切タイマー（1〜7時間・1時間単位）・首振り：左右自動首振り／上下自動首振り（同時動作可）・運転モード：リズム風／おやすみ風・その他：メモリー機能(風量)■ZEPEALのサーキュレーター2026年ラインアップ｜全２機種 共通の特長お手入れは手早く、使い方はシンプルに--分解・水洗い設計と、日常で便利な操作機能を共通搭載。1）工具なしで分解でき、水洗いでお手入れしやすい前後ガードと羽根は、工具を使わずに取り外せます。汚れが気になったときに分解してお手入れでき、清潔に保ちやすいよう配慮しています。※水洗いできる部位・お手入れ方法は取扱説明書に従ってください。2）適用畳数は最大25畳までコンパクトサイズながら、風量最大時の目安として25畳までの送風に対応。冷暖房と併用し、部屋の空気を動かす使い方にも役立ちます。※適用畳数は風量最大時の目安(当社基準)です。使用環境により異なります。3）リモコン操作・切タイマーに対応付属リモコンで操作でき、切タイマーも搭載。就寝前や外出前など、生活シーンに合わせて使えます。※設定範囲はモデルにより異なります。4）左右／上下の首振り運転に対応風向きを変えながら送風でき、空気を動かしたい場面で活用できます。※首振りの角度・動作はモデルにより異なります。ZEPEALブランドは引き続き、「日常の使いやすさ」と「省エネかつ快適な室内環境の実現」を軸に、暮らしに寄り添う季節家電の開発・提案を続けてまいります。■製品情報