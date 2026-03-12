4月25日(土)聖徳大学オープン･アカデミー(SOA)オープニングセレモニーを開催 音楽家･青島広志氏が講演

写真拡大

　聖徳大学オープン･アカデミー(SOA)は4月25日(土)､令和8年度SOAオープニングセレモニーを開催します｡講師には､本学客員教授で､テレビ朝日｢題名のない音楽会｣などの出演でも知られる青島広志氏を迎え､｢ブルー･アイランド氏が開いて来た講座のうちあけ話｣と題した講演を行います｡

　作曲家･ピアニスト･指揮者として幅広く活躍する同氏は､これまで様々な講演活動やメディアへの出演を通して､多くの人たちに｢学ぶことの面白さ｣を伝えてきました｡本講演では､その活動の一部をご紹介します｡

　SOA会員のみならず､どなたでもご参加いただけます｡

■オープニングセレモニー(概要)

【日時】令和8年4月25日(土)13:00〜14:30(開場12:15)

【会場】聖徳大学キャンパス(千葉県松戸市岩瀬550)

　　　　　※JR常磐線･JR乗り入れ東京メトロ千代田線

　　　　　　京成松戸線｢松戸駅｣東口徒歩5分

【内容】講演｢ブルー･アイランド氏が開いて来た講座のうちあけ話｣

　　　　(作曲･演奏･音楽史･オペラ･日本歌曲･美術史･少女漫画･ジェンダー･ギリシア神話 など)

【講師】聖徳大学客員教授 青島広志氏

【定員】500名(参加費無料､要事前申込)

　　　　※参加申込フォーム､または電話にて申込

　　　　　 URL: https://forms.office.com/r/KeQPCnwS7E

　　　　　 電話: 047-365-3601(生涯学習課 直通)

▼本イベントに関する申込先

　聖徳大学 生涯学習課

　　〒271-0092　千葉県松戸市松戸1169聖徳大学10号館1階　TEL:047-365-3601(直通)

　　受付時間　平日10:00〜17:00　土曜日10:00〜15:00　(日曜・祝日は休ませていただきます)

　　 E-mail: soa@wa.seitoku.ac.jp

【青島広志プロフィール】

　1955年東京生まれ｡東京藝術大学および大学院修士課程(作曲)を首席で修了｡修了作品のオペラ｢黄金の国｣(原作:遠藤周作)が同大図書館に購入され､過去2回の東京都芸術フェスティバル主催公演となる｡作曲家としては｢火の鳥｣(原作:手塚治虫)､｢黒蜥蜴｣｢サド侯爵夫人｣(原作:三島由紀夫)｢うりこひめの夜｣(原作:諸星大二郎)｢半神｣(原作:萩尾望都)など､これまでに作曲した作品は300曲を超える｡ピアニスト・指揮者としての活動も52年を越え､コンサートやイベントのプロデュースも数多くこなしている｡テレビ｢題名のない音楽会｣｢世界一受けたい授業｣などに出演｡他にもイラストや書籍執筆などの仕事も数多く手がけている｡東京藝術大学元講師､聖徳大学客員教授｡日本現代音楽協会､作曲家協議会､東京室内歌劇場会員｡

SOA(ソア)とは､地域社会への貢献と社会人の生涯学習支援のために､平成４年に開設された聖徳大学オープン・アカデミーの略称｡公開講座は通算100期目を迎え､延べ176,000人以上が受講｡

▼本件に関する問い合わせ先

聖徳大学総務課

住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地

TEL：047-365-1111（大代表）

FAX：047-363-1401

メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp

