こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
4月25日(土)聖徳大学オープン･アカデミー(SOA)オープニングセレモニーを開催 音楽家･青島広志氏が講演
聖徳大学オープン･アカデミー(SOA)は4月25日(土)､令和8年度SOAオープニングセレモニーを開催します｡講師には､本学客員教授で､テレビ朝日｢題名のない音楽会｣などの出演でも知られる青島広志氏を迎え､｢ブルー･アイランド氏が開いて来た講座のうちあけ話｣と題した講演を行います｡
作曲家･ピアニスト･指揮者として幅広く活躍する同氏は､これまで様々な講演活動やメディアへの出演を通して､多くの人たちに｢学ぶことの面白さ｣を伝えてきました｡本講演では､その活動の一部をご紹介します｡
SOA会員のみならず､どなたでもご参加いただけます｡
■オープニングセレモニー(概要)
【日時】令和8年4月25日(土)13:00〜14:30(開場12:15)
【会場】聖徳大学キャンパス(千葉県松戸市岩瀬550)
※JR常磐線･JR乗り入れ東京メトロ千代田線
京成松戸線｢松戸駅｣東口徒歩5分
【内容】講演｢ブルー･アイランド氏が開いて来た講座のうちあけ話｣
(作曲･演奏･音楽史･オペラ･日本歌曲･美術史･少女漫画･ジェンダー･ギリシア神話 など)
【講師】聖徳大学客員教授 青島広志氏
【定員】500名(参加費無料､要事前申込)
※参加申込フォーム､または電話にて申込
URL: https://forms.office.com/r/KeQPCnwS7E
電話: 047-365-3601(生涯学習課 直通)
▼本イベントに関する申込先
聖徳大学 生涯学習課
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169聖徳大学10号館1階 TEL:047-365-3601(直通)
受付時間 平日10:00〜17:00 土曜日10:00〜15:00 (日曜・祝日は休ませていただきます)
E-mail: soa@wa.seitoku.ac.jp
【青島広志プロフィール】
1955年東京生まれ｡東京藝術大学および大学院修士課程(作曲)を首席で修了｡修了作品のオペラ｢黄金の国｣(原作:遠藤周作)が同大図書館に購入され､過去2回の東京都芸術フェスティバル主催公演となる｡作曲家としては｢火の鳥｣(原作:手塚治虫)､｢黒蜥蜴｣｢サド侯爵夫人｣(原作:三島由紀夫)｢うりこひめの夜｣(原作:諸星大二郎)｢半神｣(原作:萩尾望都)など､これまでに作曲した作品は300曲を超える｡ピアニスト・指揮者としての活動も52年を越え､コンサートやイベントのプロデュースも数多くこなしている｡テレビ｢題名のない音楽会｣｢世界一受けたい授業｣などに出演｡他にもイラストや書籍執筆などの仕事も数多く手がけている｡東京藝術大学元講師､聖徳大学客員教授｡日本現代音楽協会､作曲家協議会､東京室内歌劇場会員｡
SOA(ソア)とは､地域社会への貢献と社会人の生涯学習支援のために､平成４年に開設された聖徳大学オープン・アカデミーの略称｡公開講座は通算100期目を迎え､延べ176,000人以上が受講｡
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
