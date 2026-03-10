大きいサイズの専門店ミッド・インターナショナルが最大30％戻ってくる！ポイント5倍キャンペーン開催中
株式会社マンチェス
例えば、商品合計金額が10,000円のお買い物をされた場合、
大きいサイズのメンズ服通販サイト「ミッド・インターナショナル」( https://www.bigsize.co.jp/ )を運営する株式会社マンチェス（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：高見澤 聡）は、2026年3月10日（火)～最大30％戻ってくる！ポイント5倍キャンペーンの開催を発表。
2026年の11月で、設立30周年を迎えるミッド・インターナショナルは、30周年を盛大に迎える準備として【今だけ】ポイント5倍キャンペーンを開催。
期間中にログインしてお買い物をしてくださった方全員が対象の、超ビッグイベントです。
ポイント5倍期間中の還元率[表: https://prtimes.jp/data/corp/42303/table/67_1_6ae9717d46e08f12305d0de2093fb002.jpg?v=202603100451 ]
例えば、商品合計金額が10,000円のお買い物をされた場合、
・レギュラー会員：1,500ポイント還元
・ブロンズ会員：1,500ポイント還元
・シルバー会員：2,000ポイント還元
・ゴールド会員：2,500ポイント還元
・ダイヤモンド会員：3,000ポイント還元
※ミッドのポイントは1ポイント＝1円としてお買い物にご利用いただけます
【開催期間】
2026年3月13日（金）16時まで
只今ミッドには夏の新作も続々と入荷中。
ぜひ、この機会に夏の新作もご覧ください。
夏の新作はこちら(https://www.bigsize.co.jp/list/t/6143/)