情報漏洩対策ソフトウェア製品の開発・販売を行う株式会社ティエスエスリンク(代表取締役社長：藤原 洋、本社：徳島県徳島市)は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催される「情報セキュリティEXPO 春 2026 (Japan IT Week)」に出展します。





情報セキュリティEXPO 春 2026に出展





【出展の背景と見どころ】

テレワークの定着や転職者の増加に伴い、内部不正による情報漏洩への対策は急務となっています。創業以来25年以上の実績を持つティエスエスリンクは、一貫して「機密情報の持ち出しを自動で禁止する」製品の開発に注力してきました。

今回の出展では、「コプリガード」をはじめとする完全自社開発の国産セキュリティソフトを展示。コピーや画面キャプチャー(スクリーンショット)などの持ち出し操作が自動で禁止される様子を、実際にデモ体験することができます。





会場イメージ(デモ体験できます)





【入場登録(無料)はこちら】

【注目の展示製品をご紹介】

1. ファイルサーバーからの不正持ち出しを禁止「コプリガード」

ファイルサーバーから機密情報を「持ち出しさせない」環境を実現するソフトウェアです。

コピー・印刷・画面キャプチャー(スクリーンショット)といった持ち出し操作を自動で禁止し、あらゆる流出ルートを遮断します。管理サーバーあり・なしを選べるシステム構成の柔軟性や、ファイル編集は自由に行える利便性も兼ね備えており、業種を問わず幅広い企業で採用されています。

＜コプリガードの詳細はこちら＞ https://www.tsslk.jp/cp





2. Webシステムのデータ漏洩を防止「パイレーツバスター AWP」

ブラウザー上の重要情報を守る、Webシステム専用の情報漏洩対策ソフトです。

Webシステムで共有する機密データのダウンロード(保存)やコピー、画面キャプチャーを禁止します。既存システムの改修(ソースコードの書き換えやスクリプトの挿入)が不要なため、開発コストを抑えて導入することができます。

＜パイレーツバスター AWPの詳細はこちら＞ https://www.tsslk.jp/awp/





3. ファイル配布先での不正利用を防ぐ「トランセーファー」

メール・クラウドで共有するファイルで、不正なデータ利用を禁止する暗号化ソフトです。

暗号化ファイル閲覧中のコピー・印刷・画面キャプチャーを自動で禁止するほか、ファイルの利用期間設定・自動削除機能を搭載。外部に渡した機密データの流出リスクを最小限に抑えます。

＜トランセーファーの詳細はこちら＞ https://www.tsslk.jp/ts/basic/









【情報セキュリティEXPO 春 2026 (Japan IT Week) 出展概要】

■日時 ：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

■会場 ：東京ビッグサイト 東1～3、7、8・西1～4ホール

■主催 ：RX Japan合同会社

■小間番号：西1ホール ＜W2-36＞









【入場登録(無料)はこちら】

事前の入場登録(無料)が必要





【「情報セキュリティEXPO 春 2026」について】

情報セキュリティに関する製品・技術・サービスが一堂に出展する展示会です。

サイバー攻撃・ウィルス・情報漏洩・内部不正アクセス対策やIT資産・SaaS管理などのサービスや製品が出展しています。企業・官公庁・団体の、情報システム、経営企画、システム開発、DX推進などの部門の方や経営者などの方々が多数来場し、出展企業と活発な商談・受注を行います。





＜出展概要 ティエスエスリンクページはこちら＞ https://www.tsslk.jp/news/event/ist2026/









【ティエスエスリンクについて】

徳島県に本社を置く、内部不正対策に特化した製品の製造・販売を行うソフトウェアベンダーです。製品開発から導入後のサポートまで、一貫して国内自社体制で取り組んでいます。製品は官公庁・自治体や製造業、金融業をはじめとした多種多様な企業・組織で選ばれており、累計500社を超える導入実績を有します。





・社名 ： 株式会社ティエスエスリンク (TSS LINK, Inc.)

・代表者： 代表取締役社長 藤原 洋

・所在地： ［本社］〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東3-46 Jビル東館4F

・設立 ： 1999年11月1日

・資本金： 2,500万円

・URL ： https://www.tsslk.jp/









【製品・発表に関するお問い合わせ先】

株式会社ティエスエスリンク

・TEL ： 050-1748-1144

・FAX ： 088-602-0172

・E-mail： info@tsslk.jp

・ニュースリリースページ： https://www.tsslk.jp/news/release/ist2026_release/





※本文に記載されたすべての会社名、ブランド名、製品名などは、それぞれ帰属者の登録商標または商標です。