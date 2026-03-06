ライフスタイル型商業施設「御影クラッセ(所在：神戸市東灘区/運営：住商アーバン開発株式会社)」は、2026年3月に開業18周年を迎えます。

日頃のご愛顧に感謝を込め、2026年3月28日(土)にアニバーサリーイベントとして「漕いで発電！人力発電で動く遊園地がやってくる！クラッセちびっこ遊園地」および、甲南大学体育会チアリーディング部による特別ステージ＆ワークショップを開催いたします。





人力発電によるアトラクションや、地元・甲南大学とのコラボによるダンスステージを設置。

遊びを通じてエネルギーの大切さや地域交流を、親子で楽しみながら体感できる場を創出します。









■開催概要

「漕いで発電！人力発電で動く遊園地がやってくる！クラッセちびっこ遊園地」

実施日時：3月28日(土) 10：00～16：00

※最終受付15：45

実施場所：御影クラッセ1F広場

参加条件：当日の御影クラッセでのお買い上げレシート税込1,000円ごとに

「参加券」を1枚進呈。コンテンツ1回参加につき参加券1枚必要

(発電参加は自由)





(1) 遊びながら未来を考える「人力発電」で動くミニSL・メリーゴーランド

ミニSL ：最大4人が乗車可能なミニSLを、4台のエアロバイク(大人用・子ども用)による人力発電で走行させます。

メリーゴーランド：最大2人が乗車可能なメリーゴーランドを、3台のエアロバイクによる人力発電で回転させます。





SL機関車





メリーゴーランド





(2) チャレンジゲームエリア

アーケードゲームとして3種類ご用意いたします。

・バーガーターゲット：叩き台にハンバーガーをのせて、ハンマーで思いっきり叩きハンバーガーを飛ばします。ハンバーガーを上手く食べさせられたら成功です。

・かえるトスゲーム ：蓮の葉に向かってカエルのぬいぐるみを飛ばすゲーム。うまく葉っぱにカエルを乗せると成功です。

・バランスパイレーツ：レールの上のボールを上手に体を右に左に傾けながら宝箱まで転がすバランスゲームです。





バーガーターゲット





かえるトスゲーム





バランスパイレーツ





(3) 同時開催：甲南大学チアリーディング部による特別ステージ＆ワークショップを開催

ACT167.御影クラッセ×甲南大学がコラボレート

甲南大学体育会 チアリーディング部と一緒に踊ろう！

御影クラッセと甲南大学の地域連携活動「ACT(アクト)」の第167弾として、毎年大人気の「甲南大学体育会チアリーディング部」とのコラボイベントを開催します。

例年の事前募集制から今年は「当日参加制」へと枠組みを拡大。

より多くのお子さまにチアダンスの楽しさと元気をお届けします。

御影クラッセ公式HPにて事前公開している「練習動画」を見て練習してきてくれたお子さまに、当日、チアリーディング部のお姉さんたちと一緒にステージでダンスを披露していただきます。迫力のパフォーマンスとチアリーディング部による華やかなチアダンスステージに加え、チアリーディングの技を体験できる「サイスタンド(膝の上に立つ技)体験ワークショップ」も実施。学生との交流を通じて、スポーツの楽しさに触れる機会を提供します。









【開催概要】

時間 ：3月28日(土) 1. 11：00～ 2. 14：00～

参加費 ：無料

内容 ：1.みんなでダンス！合同ステージ

2.甲南大学チアリーディング部 ステージパフォーマンス

3.チア技体験ワークショップ(サイスタンド)

(各時間1～3の順に実施)

参加人数：ダンス(各回50名計100名)、ワークショップ(各回20名計40名)

参加条件：会場受付にて、当日参加整理券を受け取った方。

※先着に達し次第終了。

ダンス・ワークショップそれぞれ整理券を用意いたします

(整理券は1階広場西側にて10時より配布いたします)

参加対象：小学生1年生～小学6年生まで





※イベント内容は現在一部調整中のため、変更する可能性がございます。

※イベントの詳しい情報は下記URLからご覧ください。









＜3月28日開催「漕いで発電！人力発電で動く遊園地がやってくる！クラッセちびっこ遊園地」＞

紹介サイト： https://mikage-classe.com/news/2026/02/chibikkoyuenchi.html









■甲南大学との連携





ACTロゴ





2010年(平成22年)5月1日より御影クラッセと甲南大学は、地域活性化を目的に「地域連携の協力に関する協定」を締結。そのAction(活動)として、御影クラッセに来られるお客様、スタッフ、協賛企業、甲南大学の学生・教職員がコラボレーションし、東灘区から新しい「産・学・地域連携」の各種セミナーやイベントなどを発信しています。その活動をACT(アクト)と名称し、今までに約160の活動を実施しています。





ACT(アクト)： Active＆Academic Community Team

紹介サイト ： https://mikage-classe.com/act/









■ 参考資料

【施設概要】

専門店(60店)と「阪神・御影」、「阪急オアシス」の複合ショッピングセンター。

■施設名称 ： 御影クラッセ

■所在地 ： 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1

■営業開始日： 2008年(平成20年)3月20日

■営業時間 ： 午前10：00～午後9：00

(飲食店)午前11：00～午後10：00 ※一部店舗除く

■駐車場台数： 約500台

■アクセス ： 阪神電鉄「御影駅」下車すぐ

■公式HP ： http://mikage-classe.com/





御影クラッセ外観写真





◆「御影クラッセ」施設名称の由来

「クラッセ」とは、イタリア語で「高級・優秀」という意味があり、この商業施設を通じて、この街を中心として阪神間に暮らす人々に「上質な日常」を実現していただきたいという思いをこめております。

また、CLA(クラ)という言葉は［暮らし(くらし)］と日本有数の酒どころ「灘五郷」のひとつ「御影郷」の［酒蔵(くら)］をかけて、地域に密着した商業施設であり続けたい思いもこめております。





☆サンケイリビング(2011年2月26日号)「わが街いい店大賞」受賞！

☆日本ショッピングセンター協会(2013年5月16日表彰)「地域貢献賞」受賞！









【御影クラッセSDGs活動の紹介】

御影クラッセは2028年に開業20周年を迎えます。これまで地域の皆さまと共に歩み、暮らしに寄り添う施設として成長してきました。

そして、これからの未来に向けて、私たちはSDGsに関する活動を行い、地域団体・企業など地域社会のパートナーとの共創を通じ、地域課題解決に取り組んでまいります。





SDGs活動紹介サイト： https://www.mikage-classe.com/sdgs/





御影クラッセSDGsページ





【住商アーバン開発のサステナビリティについて】

■サステナビリティ スローガン

「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。









■サステナビリティ コンセプト





5ACTION





「地域と紡ぐ5つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取り組みを推進しています。





その他の具体的な活動事例については下記ウェブサイトをご確認くださいませ。

https://sumisho-ud.com/sustainability/