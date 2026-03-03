株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人掲載数No.1（*1）のサイトとして、多くのリゾートバイト・ユーザーに利用されています。

この度、Instagram公式アカウント「リゾートバイトダイブ」にて、SNS総フォロワー数100万人超を誇る人気クリエイター・BUSON氏が手がけるキャラクター『しきぶちゃん』とのコラボキャンペーンを、2026年3月2日（月）より開始いたします。





今回の『しきぶちゃん』とのコラボレーションは、『しきぶちゃん』が持つ“共感”と“ユーモア”の世界観を通じて、より多くの方に楽しんでいただける参加型コンテンツをお届けしたいという想いから実現しました。

本キャンペーンでは、思わず「わかる！」と感じる旅先でのエピソードをテーマにした『しきぶちゃんの旅行あるある漫画』を公開。さらに、フォロー＆コメントで気軽に参加できる企画に加え、旅の思い出を投稿いただくフォトコンテストも同時開催いたします。写真や動画を通じて、参加者それぞれの“忘れられない瞬間”を共有していただくことで、大切な旅先での記憶が誰かの心に届くことを目指しています。

どなたでもご参加いただけるキャンペーンとなっております。この機会にぜひ『しきぶちゃん』とのコラボキャンペーンにご参加ください。

『しきぶちゃん』×『ダイブ』コラボキャンペーン概要

リゾートバイトダイブ公式Instagramアカウントをフォローし、2026年3月2日（月）に投稿されたしきぶちゃんとの共同投稿『旅行あるある漫画』にコメントするだけで応募が完了します。



＜キャンペーン応募方法＞

① リゾートバイトダイブ公式Instagramアカウントをフォロー

②しきぶちゃんの『旅行あるある漫画』にコメント投稿

＜賞品＞

Amazonギフト券1,000円分（100名）



コラボキャンペーン詳細はこちら





フォトコンテストも同時開催で、豪華賞品のチャンス

コラボキャンペーン応募者のうち、旅先での思い出写真・動画を投稿いただいた方の中から、選考により豪華賞品を進呈いたします。

＜フォトコンテスト参加方法＞

① 旅先での思い出写真・動画を自身のアカウントで投稿

② @resortbaitodive をタグ付け

③ 「#あの日の一枚」「#pr」のハッシュタグの追加

＜賞品＞

金賞：Amazonギフト券50,000円分（1名）

銀賞：Amazonギフト券10,000円分（10名）

銅賞：Amazonギフト券1,000円分（50名）



フォトコンテスト詳細はこちら





キャンペーン実施期間

2026年3月2日（月）20:00 ～ 3月15日（日）23:59

※当選者には後日、InstagramのDMよりご連絡いたします

『しきぶちゃん』を手がけるBUSON氏について



超人気クリエイターBUSON氏



BUSON（ブソン）氏は、日本のイラストレーター／クリエイター。 SNS総フォロワー数は100万人超。代表キャラクター『しきぶちゃん』を中心に共感とユーモアをテーマにした作品を発信しています。

テレビ出演や書籍出版など活動の幅を広げ、2025年11月より、リゾートバイトダイブの公式アンバサダーに就任しました。



BUSON氏 Instagramアイコン



▼BUSON氏のSNS

・サイト・Instagram：@buson2025

・YouTube：@BUSON2025

・X（旧Twitter）：@positiveshikibu

・TikTok：@buson2025

・しきぶちゃん Shikibu World：https://shikibuworld.com/





（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

設立日 ：2002年3月

代表取締役 ：庄子 潔

本社所在地 ：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧：Twitter）：@diveresortbaito

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。