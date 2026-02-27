こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
じめっとした寝苦しい季節でも心地よさをお届け シリーズ累計販売数100万個突破※の『ヒツジのいらない枕®』から『ヒツジのいらないタオルケット® ーNEOー』
2月27日（金）〜Makuakeで先行販売開始
株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、シリーズ累計販売数100万個を突破した『ヒツジのいらない枕®』シリーズから、2024年に「Makuakeタオルケット製品」で歴代1位を樹立した『ヒツジのいらないタオルケット®』を、2年の開発期間を経てさらに進化させた最新モデル『ヒツジのいらないタオルケット® ーNEOー』を、2026年2月27日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。
『ヒツジのいらないタオルケット® ーNEOー』は、2024年に『Makuakeタオルケット製品』で歴代1位を樹立した人気モデルを、さらにブラッシュアップさせた進化版です。応援購入総額19億円超の「ヒツジのいらない」シリーズの技術を結集し、寝苦しい季節の不快感に本気で向き合いました。
吸水・吸湿・通気性を兼ね備え、寝汗を素早く吸い上げベタつきを軽減。独自の凹凸ラインが空気の通り道をつくり、熱と湿気を逃がしてサラッとした肌触りをキープします。綿100％素材を使用し、敏感肌やお子さまにも安心。
さらに“極ふわ”パイルがやさしく包み込みながら、冷房による冷えにも徹底アプローチ。ほどよい保温性はインナーケットとして冬場にも活躍するためオールシーズン対応。大判サイズで寝返りもゆったり、丸洗い可能でいつでも清潔に。じめっとした夜を、さらりと変える一枚です。
製品特長
● ムレにアプローチした吸水・吸湿・通気設計
寝苦しさの原因となる寝汗や湿気は高温多湿な寝苦しい日本の悩み。すばやく吸い上げながら、こもりがちな熱や湿気を逃がしやすい構造を採用しました。湿度の高い季節でも、快適な睡眠環境づくりをサポートします。
● ボリュームアップ｜冷房による冷え対策にも
従来モデルからボリューム感を高め、ふんわりとしたやわらかさと、心地良さを両立しました。適度に空気層を保つことで、冷房使用時の冷えが気になる環境でも快適にお使いいただける設計です。
● 敏感肌の方やお子さまにも｜超BIGサイズ
素材には綿100％を採用し、やさしい肌触りを実現。ホルムアルデヒド試験にも合格しており、ご家族みなさまで安心してお使いいただけます。ゆったり使える超BIGサイズ設計で寝返りにも対応。
製品画像
製品概要
【製品名】ヒツジのいらないタオルケット® ーNEOー
【カラー】ブラック
【素 材】綿100%
【サイズ】約170×200cm（幅×奥行き）
【重量】約1.7kg
【一般販売価格】24,000円（税込）
【Makuake販売価格】14,300円（税込）※40%OFF／数量限定
（その他お買い得チケットを多数ご用意）
【Makuake販売期間】2026年2月27日（金）18:00〜2026年5月11日（火）22:00まで
【製品のお届け予定】2026年6月上旬
【Makuakeページ】https://www.makuake.com/project/taiyo61/
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、柔軟性と弾力性に優れた高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を採用し、三角格子構造による体圧分散を実現。頭部へのフィット感、通気性に優れ、蒸れにくく快適な睡眠をサポートします。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売*しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 *2025年9月時点
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 会社概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計19億円、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕
https://hitsuji-zzz.com/
Makuakeページ
https://www.makuake.com/member/index/607751/#project
