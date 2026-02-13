屋外用家具と付属品の成長予測：2032年には31660百万米ドルに到達へ
2026年2月13日に、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）が発行した「グローバル屋外用家具と付属品のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、本調査レポートでは、屋外用家具と付属品市場の現状、定義、分類、用途、産業チェーン構造を総合的に分析し、開発方針、製造プロセス、コスト構造についても詳細に説明します。屋外用家具と付属品市場の成長動向と今後の市場予測に加え、技術革新や市場競争環境、消費者行動の変化など市場に影響を与える重要な要因を考察します。また、主要生産地域、消費地域、及び主要企業の生産・消費の観点から、市場動向を深く理解し、企業が新規市場の開拓や競争力強化に向けた戦略を立てるための有益な情報を提供します。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込み
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1251788/outdoor-furniture-and-accessories
１．屋外用家具と付属品とは
屋外用家具は、ガーデン家具やパティオ家具とも呼ばれ、屋外での使用に特化して設計された家具の一種である。錆びないアルミニウムなど、耐候性のある素材で作られるのが一般的である。現存する最古の屋外用家具はポンペイの庭園で発見された。屋外用家具には、椅子、シーティングセット、テーブル、屋外用ダイニングセット、ラウンジャーやデイベッドなど、さまざまな種類がある。その主な目的は、適切な装飾と快適さを提供することである。屋外用家具および関連アクセサリーとは、テーブル、椅子、シーティングなど、屋外環境での使用を想定して設計された製品を指す。これらの製品は、屋外の過酷な環境に耐えうる耐久性と耐候性を備えた素材で作られており、多様な好みやニーズに応えるため、幅広いスタイルとデザインが展開されている。
YH Researchによるとのグローバル屋外用家具と付属品の市場は2025年の23510百万米ドルから2032年には31660百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.4%になると予測されている。
２．屋外用家具と付属品市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Yotrio Group、 Zhejiang Topsun、 Agio International、 LETRIGHT INDUSTRIAL、 Keysheen、 Jiwei Leisure Products、 Zhejiang Zhengte、 HIGOLD、 Artie、 Linya Group、 Shandong Taipeng Intelligent Household、 Freestyle Outdoor Living、 TOPMAX、 Activa Leisure、 HangZhou GreenMore、 HUATONG、 Ningbo Everluck Outdoor Products、 COMFORT、 Express Garden、 Hangzhou Chuangyi
会社別では、市場シェアやランキング、売上高、販売量について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：Outdoor Dining Set、 Deep Seating Set、 Fire Pit Chat Set、 Fire Pits、 Others
製品別では、売上、販売量、平均販売価格を分析します。
用途別分析：Speciality Stores、 Hypermarkets、 E-retailers、 Warehouse Clubs、 Mass Retailers、 Others
用途別では、売上、販売量、価格に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、販売量、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込み
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1251788/outdoor-furniture-and-accessories
１．屋外用家具と付属品とは
屋外用家具は、ガーデン家具やパティオ家具とも呼ばれ、屋外での使用に特化して設計された家具の一種である。錆びないアルミニウムなど、耐候性のある素材で作られるのが一般的である。現存する最古の屋外用家具はポンペイの庭園で発見された。屋外用家具には、椅子、シーティングセット、テーブル、屋外用ダイニングセット、ラウンジャーやデイベッドなど、さまざまな種類がある。その主な目的は、適切な装飾と快適さを提供することである。屋外用家具および関連アクセサリーとは、テーブル、椅子、シーティングなど、屋外環境での使用を想定して設計された製品を指す。これらの製品は、屋外の過酷な環境に耐えうる耐久性と耐候性を備えた素材で作られており、多様な好みやニーズに応えるため、幅広いスタイルとデザインが展開されている。
YH Researchによるとのグローバル屋外用家具と付属品の市場は2025年の23510百万米ドルから2032年には31660百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.4%になると予測されている。
２．屋外用家具と付属品市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Yotrio Group、 Zhejiang Topsun、 Agio International、 LETRIGHT INDUSTRIAL、 Keysheen、 Jiwei Leisure Products、 Zhejiang Zhengte、 HIGOLD、 Artie、 Linya Group、 Shandong Taipeng Intelligent Household、 Freestyle Outdoor Living、 TOPMAX、 Activa Leisure、 HangZhou GreenMore、 HUATONG、 Ningbo Everluck Outdoor Products、 COMFORT、 Express Garden、 Hangzhou Chuangyi
会社別では、市場シェアやランキング、売上高、販売量について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：Outdoor Dining Set、 Deep Seating Set、 Fire Pit Chat Set、 Fire Pits、 Others
製品別では、売上、販売量、平均販売価格を分析します。
用途別分析：Speciality Stores、 Hypermarkets、 E-retailers、 Warehouse Clubs、 Mass Retailers、 Others
用途別では、売上、販売量、価格に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、販売量、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域