東京工芸大学が3月26・27日に第1回「生成AI活用講座」を開講 ― 工学分野を目指す高校生を対象にテクノロジーの実学教育をスタート
東京工芸大学（学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市）は3月26日（木）・27日（金）の2日間、厚木キャンパスで、第1回「生成AI活用講座」を開講する。これは、工学分野を目指す高校生を対象とした実学となるテクノロジーの専門講座で、生成AIの利用が加速する現代において、必要な技術スキルと倫理的思考を早期に身につける機会の提供を目的とするもの。文系・理系を問わず、専門知識不要で参加できる。定員140名。また、保護者や教育関係者に限り、見学のみの参加もできる。受講・見学とも要事前申込、参加費無料。
「生成AI活用講座」は、高校生を対象とした2日間のプログラム。当日は、参加者一人ひとりに講座用のGoogleアカウントを発行し、東京工芸大学が導入しているGoogleの教育向け生成AI「Gemini 」を活用して、生成AIを使いこなすための座学やミニワークなどを行う。
参加者は実践を通じて、生成AIから的確な回答を引き出すプロンプトの作成や、テキストをもとにした画像の生成などを体験することができる。
また、生成AIに作業を「丸投げ」したり、生成AIに使われたりするのではなく、生成AIの出力結果を自分で考え、検証しながら安全な使い方を学び、学習や将来に生かせる実践的なスキルを身につけることを目指す。
2日間の講座終了後には「修了証」を授与。また、講座内で作成する「プロンプト集」等の成果物は持ち帰ることが可能。さらに、発行したGoogleアカウントは1カ月間有効で、自宅からログインして講座内容の復習や演習を行うことができる。
なお、第2回は2026年8月3日（月）・4日（火）に、同じく厚木キャンパスで開催する（各回とも同内容）。概要は下記のとおり。
■東京工芸大学工学部 工学分野を目指す高校生向け「生成AI活用講座」
【日 程】
・第1回2026年 3月26日（木）・27日（金） 10：00〜16：00（途中休憩あり）
・第2回2026年 8月3日（月）・4日（火） 10：00〜16：00（途中休憩あり）
【会 場】東京工芸大学 厚木キャンパス PC演習室（神奈川県厚木市飯山南5-45-1）
【対 象】高校1〜3年生 ※文系・理系問わず、専門知識不要
・見学参加：保護者・教育関係者に限り可能
【参加費】無 料
【定 員】各回140名（先着順）
【講座申込受付】受講・見学ともに、下記URLまたは添付のQRコードから申込
https://mypage.s-axol.jp/t-kougei/event/64
・第1回の予約期間は3月23日（月）23：00 まで
・予約にはLINEでの登録が必要
プログラム概要DAY 1DAY 2・導入＆「自分の力」をパワーアップする・目的達成のための「AIパートナーシップ設計」・AIで「勉強」をパワーアップする・自分にはできない表現を"ディレクション"する・「パワーアップ前の自分」を振り返る・振り返りと「自分だけのAI活用ルール」づくり
近年、企業等において業務フローの自動化や高度な意思決定支援などを目的に、生成AIを活用できる人材の需要が急速に拡大している。
文部科学省においても、2024年12月、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」を公表し、教育現場における生成AIの積極的な活用を促している。
東京工芸大学ではこれを受け、AI時代に必要な技術スキルと倫理的思考を早期に身につける機会の提供を進めるとともに、工学部および工学研究科においても、生成AI活用に関する講義を多数開講している。
入学前教育から学部・大学院までの一気通貫した生成AI教育体制を構築し、AI時代に求められる情報処理能力と批判的思考力を備えた学生の育成を目指す。
また、近年ではAI・デジタル技術の進展が加速し、若年層が生成AIをはじめとする高度なツールに触れる機会が増加。一方で、誤った情報の活用や著作権・倫理面などに対する適切な理解や判断が必要になる場面が増えている。同大では、こうした変化を見据え、高校生を含む若年層が安全かつ自ら考えてAIを活用できる力を身につけるための実学教育プログラムの提供を、今後も予定している。
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学 工学部
1966年に工学部を設置（所在地：神奈川県厚木市）。 情報学系、工学系、建築学系の3学系を有する。全ての学系で情報基礎を幅広く学ぶことが可能。学修環境は、カリキュラムアドバイザー教員のサポートのもと、学系枠を超えた履修や進級時の学系変更など学際的かつフレキシブルな体系が整っている。
・工学部受験生サイト：https://www.t-kougei.ac.jp/admission/engineering/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
