ボードゲームレーベル「浅草ゲームズ」（運営：株式会社Future Techno Developers、東京都墨田区、代表：中川聡也）は、2026年2月8日（日）に東京都立産業貿易センターで開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン11」に出展することをお知らせいたします。

東京ゲームダンジョン11 出展概要

「東京ゲームダンジョン」は、個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム（インディゲーム）の展示会です。来場者が実際にゲームを体験し、開発者と直接交流できる貴重な場となっており、今回は過去最大規模の305団体が出展します。浅草ゲームズは、協賛・協力企業の一員として本イベントに参加し、自社タイトルの展示および試遊を実施いたします。インディゲームクリエイターの皆様とのコラボも募集中です。

イベント詳細

■名称：東京ゲームダンジョン11■開催日時： 2026年2月8日（日） 11:00～17:00 ※ビジネスチケット・先行入場前売券は11:00より入場可能 ※一般チケットは12:00より入場可能■会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室■所在地： 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝■アクセス： JR浜松町駅・地下鉄大門駅より徒歩5分

入場料・チケット情報

• 先行入場前売券：1,000円（11:00入場可、1月14日まで販売）【※予定枚数終了】• 一般前売券・当日券：1,000円（12:00入場可）• ビジネスチケット：2,000円（11:00入場可、受付時に名刺2枚必要）• 18歳以下：終日無料（学生証等の身分証が必要）• 16時以降：無料（混雑状況により制限あり）▼ご購入はこちらhttps://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02hpbjbpqvv41.html

浅草ゲームズ出展内容

ボードゲーム『化姫伝奇～狐火月夜～』

インディゲームをボードゲーム化した『化姫伝奇～狐火月夜～』。月夜に妖怪バトルが開戦！攻撃・術・必殺技を駆使して、御神体チップとボス妖怪を狙う「半協力推理バトル」です。

■タイトル： 化姫伝奇～狐火月夜～(ばけひめでんき～きつねびつきよ～)■プレイ人数：2人■プレイ時間：15～20分■対象年齢：8歳以上■ジャンル：半協力推理バトル■ゲームデザイン：平井太郎■イラスト・DTP：つぐひと / Chisaki Iwata■原作：TENJIN GAMES■価格：ゲーム本体単品:3,500円(税込)©2025 TENJIN GAMES / 浅草ゲームズ

ブース情報

3階 【3Y-6】ブースに出展いたします！

ブースで体験できること

• ゲームの試遊： 出展作品を実際にプレイいただけます。• 開発者との交流： 制作の裏話やゲームデザインについてのこだわりをお話いたします。• ルール説明： スタッフが遊び方を詳しく丁寧に解説いたします。

コラボレーションクリエイター募集中

浅草ゲームズでは、インディゲームクリエイターの皆様との積極的な連携を目指しています。 ゲーム開発、アート制作、音楽制作、プロモーションなど、多方面でのコラボレーションに興味がある方は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りいただくか、公式SNS（@asakusa_games）までお気軽にお問い合わせください。コラボレーション詳細：https://www.asakusa-games.com/collaborationお問い合わせメール：info@asakusa-games.com

担当者より

「東京ゲームダンジョン11」は、日本のインディゲームシーンの熱量を肌で感じられる素晴らしいイベントです。 浅草ゲームズ一同、新しいゲーム体験を求める皆様、そして共に業界を盛り上げるクリエイターの皆様とお会いできることを心より楽しみにしております。

浅草ゲームズについて

浅草ゲームズは、インディゲームをボードゲーム化する新しい試みに挑戦するボードゲームレーベルです。デジタルとアナログの垣根を越え、ゲームの魅力を多様な形で届けることを目指しています。『化姫伝奇～狐火月夜～』は、その記念すべき第1作目となります。

運営：株式会社Future Techno Developers所在地：〒131-0033 東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル14F代表：中川 聡也ウェブサイト：https://www.asakusa-games.com/製品ページ：https://bit.ly/bakehimedenki

【本件に関するお問い合わせ】 浅草ゲームズ（株式会社Future Techno Developers） 担当：中川 E-mail：info@asakusa-games.com