12月のクリスマスギフト需要が高まる中、中古ブランド専門店 H3 VINTAGE（エイチスリー ヴィンテージ）では、“パートナーと一緒にプレゼントを選びたい”という来店相談が昨年比で増加しています。贈る・贈られるだけでなく、選ぶ時間そのものを共有する“体験型クリスマス”が広がっています。

カップルで“探す時間そのもの”を楽しむクリスマスへ

従来の「贈る・贈られる」関係だけではなく、“一緒に選ぶ時間がギフトになる”という新しい価値観が広がっているのが今年の特徴です。特に20～50代を中心に、エルメス・シャネル・ハリーウィンストン・ティファニーなどのブランドアイテムをリユースで選ぶ“体験型クリスマス”が人気を集めています。

なぜ今、“中古ブランド品のクリスマスギフト”が選ばれるのか？

① 一点ものだからこそ「二人で選ぶ楽しさ」がある

https://tieel-ec.com/blogs/hermes-column/christmas

リユース品は同じ状態のものがほとんど存在しない“一期一会”。 色・金具・年代・コンディションを見比べる過程自体が思い出に。

② 新品よりも手が届きやすく、満足度が高い

円安・物価高騰により新品のブランド価格は上昇傾向。 その一方で、中古なら 同じ予算でワンランク上 のアイテムを選べる点が好評。

③ エシカル＆サステナブルな選択肢として支持

「良いものを長く大切にする」という価値観が20代～50代の間で浸透。 環境配慮の観点から中古ブランド品を選ぶカップルも増えています。

“体験型クリスマス”が人気上昇 H3 VINTAGEが支持される3つの理由

1. 完全個室で、二人だけの時間をゆっくり過ごせる

銀座店は個室空間のため、周囲を気にせず比較できます。 落ち着いた環境で相談したいカップルから高い支持を得ています。

2. エルメス・シャネルなど、厳選された豊富なラインナップ

状態の良い中古ブランド品を厳選し、選びやすいラインナップを揃えています。来店前のLINE相談で候補を専門スタッフと共有できるため、当日はスムーズに比較できます。

3. 専門スタッフが、希望に合わせて丁寧に比較をサポート

特徴や金具、コンディションの違いをスタッフが分かりやすく案内。 初めてブランド品を選ぶ方でも、安心して決められる体験を提供しています。

【H3 VINTAGE 代表コメント】

「今年は特に “一緒に選ぶ時間を大切にしたい” というお客様が増えており、 中古ブランド品を選ぶことが ひとつの“体験型ギフト文化” として根付いてきていると感じます。一点ものとの出会いを楽しみながら、 お二人にとって特別なクリスマスの思い出をつくっていただければ幸いです。」H3 VINTAGEは、お二人の“特別な時間”に寄り添うブランドとして、これからも新しいギフトのかたちを提案してまいります。

店舗・会社情報

■H³（エイチスリー）VINTAGE営業時間 ： 10:00～20:00 (年中無休)電話番号 ： 03-6438-9770公式サイト： https://tieel-ec.comLINE公式 ： https://lin.ee/WWXLATk■H³（エイチスリー）VINTAGE 店舗所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F■会社概要社名 ： 株式会社Tieel (ティール)所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ： 2016年1月8日代表者： 代表取締役社長 高源 雅洋事業 ： リユース事業・EC事業URL ： https://tieel.jp