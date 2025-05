【日本初※】“だいたい”がアート・カルチャーをつくる。全国のオルタナティブな芸術活動を可視化する「daitai art map」が始動！

株式会社Tocasi

株式会社Tocasi(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:長谷川 知栄、以下「Tocasi」)は、全国各地に点在するオルタナティブかつボトムアップ型のアートスペースや芸術的営みをマッピングおよびアーカイブするプロジェクト「daitai art map(だいたいアートマップ)」(https://daitai.art)(以下「本プロジェクト」)を、2025年5月26日にローンチいたしました。

本プロジェクト概要

「daitai art map」2025年5月26日時点プロジェクト「daitai art map(だいたいアートマップ) 」- 公式サイトhttps://daitai.art/(https://daitai.art/)- SNShttps://www.instagram.com/daitaiartmap/(https://www.instagram.com/daitaiartmap/)https://x.com/daitaiartmap- 主宰株式会社Tocasi(代表取締役社長 長谷川 知栄)- イニシエーター卯城竜太- 企画運営長谷川知栄、卯城竜太、池田佳穂- ビジュアルデザイン高橋喜代史- 作業協力Yoshi※その他、サイト実装等にご協力いただいた皆様にも、心より感謝申し上げます。

日本各地では今、コレクティブ的な規模でさまざまな文化的営みが、それぞれの土地に根ざしながら展開されています。美術館やギャラリーなどの制度化された場だけでなく、学校、農場、商店街、災害伝承館などの多様な場所で、多彩な形態の実践が行われています。これらの実践は、中央集権的な制度や構造に依存せず、各々がユニークな発想と相互扶助に基づき、自律的に運営されています。

しかし、これらの活動のアーカイブは十分に進んでおらず、個別の紹介が存在するものの、網羅的かつ体系的にまとめられることはほとんどありませんでした。さらに、オルタナティブスペースの多くは短命に終わる傾向があり、地域ごとの事例は蓄積されているものの、それらを全国規模で俯瞰し分布図として可視化した前例は、これまで存在しませんでした(※1)。

「daitai art map」(https://daitai.art)は、地域密着型や独自性の高い芸術的活動を草の根的に記録・可視化し、全国各地に広がるネットワークと関心の輪を結び直すためのプラットフォームです。初回ローンチ時点では、100程度の団体・プロジェクトの活動を掲載しています。

※1参考:「例外アートスペース」(https://reigai.space/)のように、進行中のプロジェクトも存在します。こちらは、より客観的なリスティングを目指して運営されています。

本プロジェクトの特徴と仕組み

対象となる活動

基本的にはアーティスト、キュレーター、カルチュラルワーカー、アクティビストらによる、自律的・草の根的な芸術実践を対象としています。行政主導や制度化された美術館、アートセンター、コマーシャルギャラリーなどは、本プロジェクトの主要な対象ではありませんが、リサーチャーが取り上げるべきと判断した、地域との関わりや活動に特徴のある事例は、積極的に検討の対象としています。

記録方式

各活動の記録は、現地の実践者や関心あるリサーチャーによる主観的な視点で紹介。客観的な全ての網羅ではなく、批評やレビューの視点に基づいた個別的な記述を重視します。

批評・対話・交流の拠点としての「特集」

批評記事や対談、現地座談会などを通じて、アートの枠を超えた知的交差点を形成。第1弾では、美術史家・富井玲子氏による論稿を美術手帖より転載しています。

イベント 開催

第一弾として、東京都墨田区のアートスペース「京島駅」周辺にてローンチイベントを実施いたします。今後は各地域でのツアーやイベントも開催予定しています。

プロジェクト名「daitai」に込めた想い

「daitai」という名称には、「オルタナティブ(代替的)」という意味に加え、「だいたいこんな感じ」というような柔軟でおおらかな精神が込められています。ネーミングおよびキービジュアルは、札幌を拠点に活動するアーティスト・オーガナイザーである高橋喜代史氏によるものです。

本プロジェクトのローンチ概要

公開日/

2025年5月26日(月)

URL/

https://daitai.art

初回参加リサーチャー(順不同)/

有馬かおる(キワマリ荘プロジェクト)、古畑大気 + 近藤佳那子(Barrack)、池田佳穂(インディペンデント・キュレーター)、岩田智哉(The 5th Floorディレクター)、卯城竜太(Chim↑Pom from Smappa!Group)、小川希(Art Center Ongoing/ Art Center NEW)、上田陽子(金沢アートグミ)、柴田祥子(アートコーディネーター)、城野敬志(art space tetra)、高橋喜代史(美術家/一般社団法人PROJECTAディレクター)、竹崎瑞季(キュレーター)、松下徹(SIDECORE)、松波静香(gallery G)、山本曉甫(NPO法人インビジブル)、吉田盛之(美術家/さどの島銀河芸術祭/一般社団法人佐渡国際芸術推進機構)

掲載団体・プロジェクト(順不同)/

素人の乱/廃屋グループ/山中suplex/TRA-TRAVEL/SEASUN/なタ書/HAPS(東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス)/VOU/京都芸術センター/C.A.P.(芸術と計画会議)/Kosyau(アメフラシ)/コーポ北加賀屋/Art Center Ongoing/Token Art Center/国立奥多摩美術館/TAACHI/さどの島銀河芸術祭/新潟絵屋/金沢アートグミ/Keijiban・秋霖館・Yonkai・Oshiire/ギャラリーSosi/ギャラリー無量/綴る/塀 !長屋/キタイッサカの土間(仮)/図図倉庫/Katsurao Collective/NOMA VALLEY/おれたちの伝承館/粒粒/「時の海 - 東北」プロジェクト(有限会社宮島達男事務所 富岡町オフィス)/art space tetra/gallery SOAP/箱崎水族館喫茶室/kenakian/樺島ストアハウス/清島アパート/菊池市龍門地域活性化支援センター/アートスペースARCADE/デラハジリ/タネリスタジオ/信濃の国 原始感覚美術祭/石巻のキワマリ荘/ART DRUGCENTER/ビルド・フルーガス/Gallery TURNAROUND/オルタナス/famAA/Cyg/Art Space & Cafe Barrack(アートスペースアンドカフェバラック)/瀬戸現代美術展(Seto Contemporary Art Exhibition)/美術喫茶さんとこ/ProjectSpace hazi/飛生アートコミュニティー/CAI 現代芸術研究所・CAI03/シンクスクール/naebono artstudio/Gallery Trax/清春芸術村/GASBON METABOLISM/中村キース・ヘリング美術館/The 5thFloor/ASAKUSA/脱衣所 - (a) place to be naked/AVA artist-run-space/NAM NAM SPACE/WHITEHOUSE/合同会社わっしょいボヘミアン/加藤実紀代資料室 サゴリ/第2三沢コーポ/オルタナティブスペースコア/Art Studio Hiroshima(喫茶ベリア)/横川まちの芸術祭(よこげい)/HiroshimaArt Galleries Week(HAGW、ハグ)/現代地方譚/Imabari Landscapes/竹二郎三郎/Syndicate/Don't Follow the Wind/KAG(Kurashiki Avant-Garde)/MOCAF(モカフ)/現代食堂 あむりたの庭、そして音楽/トモ都市美術館/オフラインサロン・ノーウェア/「京島駅」周辺

特集記事/

富井玲子氏論稿「日本のコレクティビズム再考──DIY精神のDNAを〈オペレーション〉に探る」(美術手帖 2018年4・5月合併号より)を転載しています。

ステートメント/

こちら(https://daitai.art/about/)を参照ください。

本プロジェクトのローンチイベント概要

デザイン協力:高橋喜代史日時/

2025年6月14日(土) 13:00~19:00

会場/

「京島駅」〒131-0046 東京都墨田区京島3丁目50-12

本プロジェクトの展望

内容(予定)/- 京島周辺ツアー品川亮(映画監督、STUDIO VOICE 元編集長)大久保勝仁(創業100年を超える老舗銭湯「電気湯」の三代目店主)- 座談会有馬かおる、池田佳穂、岩田智哉、卯城竜太、上田陽子、柴田 祥子 、城野敬志、松波静香、山本曉甫、吉田盛之- ミニライブHINAGO

「daitai art map」(https://daitai.art)は、今回のローンチを出発点に、リサーチャーの輪とマップの精度を広げ、より多層的なアーカイブを目指していきます。

本プロジェクトは、制度や資本の外側にすでに“存在している”文化的営みを可視化し、共にその地平に立ち会い、未来へと記録していく試みです。

株式会社Tocasiについて

Tocasiは、「Toi-問い」、「Cai-解い」、「Sikumi-仕組」のプロフェッショナル達が集い、領域や立場の垣根を ”とかし” て融合を促進させる触媒として、組織の持続的発展を共創する Social Co-Creation Studio です。私たちは、組織の持続的な発展を追求し、アートやデザインなど創造的思考を活かした組織づくりやまちづくりに取り組んでいます。そして、いつか必ず「水平線の上に立つ」日が訪れると信じています。

会社概要/

会社名 :株式会社Tocasi

本社所在地:東京都千代田区

代表取締役:長谷川 知栄

HP:https://www.tocas-i.co.jp

