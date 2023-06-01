Amazonにて、ハイセンスの液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は6月23日23時59分まで。

今回、Mini LEDを採用し144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載した85V型「85E70S」が登場。機能を絞り、優れたコストパフォーマンスを実現したAmazon限定モデルとなっている。また、FPSゲームで活用できる「照準表示」といった、ゲームに特化した便利な機能が搭載された55V型「55E7N」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。セール期間は

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】85V型液晶テレビ「85E70S」

セール期間：6月23日0時～6月30日23時59分

【Amazon.co.jp限定】55V型液晶テレビ「55E7N」

セール期間：6月23日0時～7月6日23時59分