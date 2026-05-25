ＳｉｘＴＯＮＥＳが１６日、東京・Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋで開催する、グループのこれまでのクリエイティブ（創作物）を保管・管理する物流倉庫を公開するイベント「ＳｉｘＴＯＮＥＳ ＳＴｏｃｋ」（１７日開幕）の取材会を行った。デビュー６周年、結成１１年の祝福と感謝を込めた期間限定の公開。６人らしい遊び心の詰まった空間で、ファンへ向け「一瞬も飽きさせない」と宣言した。

単なる倉庫見学ではなく、常に６人がそばにいるかのような仕掛けでファンを魅了する。田中樹（３１）は「一瞬も飽きさせない。全ての瞬間に楽しんでいただける要素が詰まっている。そのこだわりに、自分たちで『すげぇ』って思います」と胸を張った。

倉庫に入ると、専用トランシーバーが１人１台配布され、参加者全員へメンバーが動画で見学会の楽しみ方や注意事項をアナウンス。展示物付近のＱＲコードを読み込めば、メンバーによる解説や動画を視聴可能でメンバーからトランシーバーに着信の連絡が来る設定もあり、“メンバーと一緒に”グループの歴史を振り返ることができる。

他にも、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装など、結成から現在までのクリエイティブを厳重に保管・管理。制限時間内（４０分）であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能となる。

京本大我（３１）は「大興奮もの」と自信をのぞかせ、森本慎太郎（２８）は「歴史を感じながら、今も感じられる」と見どころをアピール。松村北斗（３０）は「時間の配分も難しくなる」と４０分間では足りないほど充実のコンテンツを強調した。

さらに、高精細な映像を映し出す高画質ＬＥＤディスプレーで「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」出演回を放映するなど最先端技術も導入され、高地優吾は「ソニーさんの最新技術とＳｉｘＴＯＮＥＳのコラボ。五感で楽しめる」と予告した。

展示会へ訪れてほしい身近な人を問われると、ジェシー（３０）は「全然、嵐の皆さん待っていますよ」と活動を終えた先輩グループを挙げ、田中から「生意気だよ」とツッコまれた。