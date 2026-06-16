元アイドルの姿も！ 辻希美、“20年来の友達”とのバースデーランチ公開「めーちゃ笑いエンドレスで」
タレントの辻希美さんは6月15日、自身のInstagramを更新。「20年来の友達」に誕生日を祝ってもらったランチの様子を公開しました。
【写真】辻希美、友人らからのお祝いランチ
2枚目以降には、ハワイアンなパーティー料理や第5子・夢空さんの写真なども。「みんな大好き 本当にありがとう」と感謝をつづっており、楽しいランチ会だったことが伝わってきます。
(文:五六七 八千代)
【写真】辻希美、友人らからのお祝いランチ
「20年来の友達」に囲まれたランチ辻さんは「今日は20年来の友達がlunchに誘ってくれて @konas_coffee で誕生日のお祝いをしてくれました なかなか会えないけど久しぶりな感じがなく、めーちゃ笑いエンドレスで話しまくりました」とつづり、7枚の写真を公開。1枚目は友人たちに囲まれ、「Happy Birthday」のプレートが添えられたパンケーキを前にした集合ショットです。俳優の上野なつひさんや2022年に解散したアイドルグループ・prediaに所属していた林弓束さんらが写っています。
友人・林さんも投稿を更新同日、林さんも自身のInstagramを更新。「20年来の友達たち お腹痛くなるほどわらったー」とつづり、5枚の写真を公開しました。辻さんと夢空さんのスリーショットのほか、集合写真などを披露。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)