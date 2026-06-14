一緒にお酒を飲みたい女子プロ5位は「祝杯はウイスキーです」な選手
雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くの票やコメントが寄せられた中、５位タイに選ばれたのはお酒好きの印象がある原英莉花だ。
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【5位タイ】原英莉花同率5位は、米下部エプソン・ツアーからの昇格を果たし、今季から米ツアーに本格参戦している原英莉花。お酒は飲むようで、2021年の「大王製紙エリエールレディス」で1年越しに優勝した際は、2か月ほど続けていた断酒を解禁。優勝会見では、「（祝杯は）ウイスキーですね（笑）」と話し、その翌週には「地鶏とお酒を少し…（笑）。ハイボール飲みました（笑）」と祝勝会と最終戦への壮行会を兼ねた席で、お酒を楽しんだという。お酒のイメージがあるからか、「一緒に飲んでみたい」「サバサバしていて、飲みの席が楽しそう」という意見が寄せられたほか、「ビジュアルもスタイルも美しいから」「ファンなので」など、整った容姿やスタイルの良さを挙げる意見も多かった。◇ ◇ ◇居酒屋の看板娘もランクイン！→関連記事で【「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
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