フリートウッドら2打差3位 金谷拓実49位、中島啓太55位で最終日へ
＜RBCカナディアンオープン 3日目◇13日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、第3ラウンドが終了した。ツアー未勝利の26歳、ジャクソン・スーパー（米国）がトータル13アンダーで単独首位に立った。
【写真】頭の残し具合が違う 松山英樹ビフォーアフター
トータル12アンダー・2位にバド・コーリー（米国）。トータル11アンダー・3位タイにはトミー・フリートウッド（イングランド）、ウィンダム・クラーク（米国）らが並んでいる。日本勢は3人全員が決勝に進出。3バーディ・2ボギーの「69」で回った金谷拓実がトータル4アンダー・49位タイで最上位につけている。3バーディ・3ボギーの「70」でプレーした中島啓太はトータル3アンダー・55位タイ、「72」と落とした平田憲聖はトータル1アンダー・64位タイにつけている。松山英樹や久常涼、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らは出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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