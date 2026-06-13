SNSで79万回以上表示されているのは、法事に参加している猫ちゃんの様子。投稿には、SNS民からの「猫サイコー」「それでも参加はする猫」「めっちゃ幸せそうな表情だよ」といったコメントとともに、5.1万の「いいね」が届いています。

【写真：祖母のとなりに座り込んで『法事に参加する猫』→５分後……『全然違う様子』に爆笑】

神妙な面持ちの猫

X（旧Twitter）アカウント「菊千代とmum」に投稿されたのは、投稿主さんのご実家で法事が行われた日の出来事。ご実家には数匹の猫ちゃんたちが暮らしているそうですが、もちろん猫には法事への参加義務はありません。

好きなように過ごしていい猫ちゃんたちでしたが、この日は茶白猫ちゃんだけが姿を現したそう。お経を唱えるお坊さんの背後にまわると、正座をする投稿主さんのお祖母さまのとなりに座り込み、神妙な面持ちで法事に“参加”していたとのこと。

変わりすぎた5分後の姿

自ら畳の上に座り家族とともに法事に参加した茶白猫ちゃんですが、残念ながら『神妙な顔』は5分以上もたなかったそう。気づけばごろんと横になり、歯をむき出しにしていたといいます。

その表情から、茶白猫ちゃんが「ねぇ！！！暇ァァァァァ！！」と訴えているのが読み取れたとのこと。どうやら5分で飽きてしまったようです…。寝転がるだけでなく、となりのお祖母さまを足でケリケリし始めたのだとか。

最終的には抱っこに

「暇ァァア」「つまんなぁぁい」「飽きたァァア」と駄々っ子のようにゴネ始めてしまった茶白猫ちゃんをなだめるため、最終的には投稿主さんのお母さまが抱っこすることにしたとのこと。抱っこしてもらった茶白猫ちゃんは、先ほどまでの荒ぶりが嘘のようにおとなしくなったそう。

抱っこしてもらってうれしかったのか、きゅるきゅるのお目目で残りの時間を過ごしたそうです。ちなみに、たくさんいる猫ちゃんたちのなかでも法事に参加するのは茶白猫ちゃんだけなのだとか。猫ちゃんなりに法事の大切さを感じ取っているのかもしれません。

猫の法事参加は意外とあるあるなのか、SNSでは「家族がポクポクしてると絶対木魚にすりすりしてきたなぁ…」「そういう時って必ず、側に来て参加するよねー笑 すぐ飽きるけど、、、」などのコメントも寄せられていました！

Xアカウント「菊千代とmum」には、ご実家で暮らしている猫ちゃんたちの姿や、少し前まで投稿主さんと暮らしていた菊千代ちゃんの可愛い姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「菊千代とmum」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。