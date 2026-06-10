【クロスワードクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通するひらがなは？ 日々のニュースで見かける言葉がヒント
移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、頭のスイッチを少しだけ切り替えてみませんか？ 普段なにげなく使っている言葉も、パズルとして向き合うことで新鮮なひらめきにつながります。今回は、グローバルな話題や日々の生活に欠かせない「あの場所」をテーマにした問題です。
・横の並び：け ＋ □ ＋ ざ ＋ □
・縦の並び（左）：え ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：と ＋ □ ＋ れ
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▼解説
・えいご（英語）
・といれ（トイレ）
・けいざい（経済）
正解は「い」でした。縦のラインでは、世界中で話されている「えいご（英語）」と、生活に欠かせない場所である「といれ（トイレ）」が完成します。横のラインは、日々のニュースでもよく耳にする「けいざい（経済）」が入ります。
文字がつながった瞬間の「あ、わかった！」という感覚は、頭の体操になります。こうした小さな発見の積み重ねが、思考を柔軟に保つヒントになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：け ＋ □ ＋ ざ ＋ □
・縦の並び（左）：え ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：と ＋ □ ＋ れ
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正解：「い」正解は「い」でした。
▼解説
・えいご（英語）
・といれ（トイレ）
・けいざい（経済）
正解は「い」でした。縦のラインでは、世界中で話されている「えいご（英語）」と、生活に欠かせない場所である「といれ（トイレ）」が完成します。横のラインは、日々のニュースでもよく耳にする「けいざい（経済）」が入ります。
文字がつながった瞬間の「あ、わかった！」という感覚は、頭の体操になります。こうした小さな発見の積み重ねが、思考を柔軟に保つヒントになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)