マクドナルド“世界を味わうバーガー”発売！ レジェンド選手のカップ付き「FIFAワールドカップ26セット」も登場
「マクドナルド」は、6月17日（水）から期間限定で、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を、全国の店舗で発売する。
【写真】コンプしたい！ 「FIFAワールドカップ26セット」に付いてくるコレクタブルカップ
■全8種類がラインナップ
今回「VIVA！ワールドマック」から登場するのは、本大会が開催される北中米をイメージしたバーガー4種、マフィン1種、サイドメニュー3種から成る全8種類。
バーガーは、コーングリッツをトッピングし、サッカーボールに見立てた特製バンズを使用。「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、肉厚ビーフとポテトパティを重ね、スパイスやガーリックを使用したソースとクリームチーズが特徴のアイオリソースを合わせた味わいがやみつきになる一品だ。
また、チキンパティに、メキシカンタコスフィリング、レタス、チェダーチーズ、スイートレモンソースなどをトッピングした「メキシカンタコスチーズチキン」や、アボカドペーストを使ったワカモレマヨソースが、えびカツの美味しさを引き立てる「アボカドマヨチーズシュリンプ」も用意。
さらに、夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」や、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」といった、「世界の熱狂を味わっていただきたい」という想いから開発されたボリューム満点のラインナップがそろう。
それから、ガーリックステーキのような、ガツンとした旨みを感じられる「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」の他、りんごの果汁を使用した味わいと、鮮やかで印象的なブルーの色合いが爽やかな「マックフィズ ブルーエナジー」と「マックフロート ブルーエナジー」も提供。
加えて、「FIFA ワールドカップ26」とのコラボを記念し、限定バーガーに、レジェンド選手とグリマスのデザインが描かれた、6種類のコレクタブルカップがランダムで1つ付属する「FIFAワールドカップ26セット」も販売される。
【写真】コンプしたい！ 「FIFAワールドカップ26セット」に付いてくるコレクタブルカップ
■全8種類がラインナップ
今回「VIVA！ワールドマック」から登場するのは、本大会が開催される北中米をイメージしたバーガー4種、マフィン1種、サイドメニュー3種から成る全8種類。
バーガーは、コーングリッツをトッピングし、サッカーボールに見立てた特製バンズを使用。「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、肉厚ビーフとポテトパティを重ね、スパイスやガーリックを使用したソースとクリームチーズが特徴のアイオリソースを合わせた味わいがやみつきになる一品だ。
さらに、夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」や、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」といった、「世界の熱狂を味わっていただきたい」という想いから開発されたボリューム満点のラインナップがそろう。
それから、ガーリックステーキのような、ガツンとした旨みを感じられる「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」の他、りんごの果汁を使用した味わいと、鮮やかで印象的なブルーの色合いが爽やかな「マックフィズ ブルーエナジー」と「マックフロート ブルーエナジー」も提供。
加えて、「FIFA ワールドカップ26」とのコラボを記念し、限定バーガーに、レジェンド選手とグリマスのデザインが描かれた、6種類のコレクタブルカップがランダムで1つ付属する「FIFAワールドカップ26セット」も販売される。