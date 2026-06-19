WithGreen夏季限定サラダ登場！夏野菜たっぷりの満足ボウルで元気チャージ

暑さで食欲が落ちやすい夏こそ、しっかり栄養を摂りながらおいしく食事を楽しみたいもの。サラダボウル専門店WithGreenでは、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、旬の夏野菜をたっぷり使用した新作サラダ2種を販売します。食べ応えのあるお肉や春雨を組み合わせた満足感たっぷりのメニューは、暑い季節のランチやディナーにもぴったりです。

夏を楽しむ新作サラダ2種が登場

今回登場するのは、「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」と「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」の2種類。

商品開発では、「食欲が落ちやすい夏でもしっかり食べて元気になれるメニュー」をテーマに、最後まで飽きずに楽しめる味わいを追求。

旬の野菜をたっぷり使用しながら、主食としても満足できる一皿に仕上げています。

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BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ

販売価格（税込）：Sサイズ1,470円／Mサイズ1,540円／Lサイズ1,670円

毎年人気の夏限定サラダが、さらにおいしくアップデート。今年はBBQチキンをほぐしタイプからダイスカットへ変更し、ジューシーな肉の旨みと食べ応えをより感じられるようになりました。

10種以上のスパイスを使用したスモーキーなチキンに、トマトやきゅうり、コーンなどの夏野菜を合わせた彩り豊かな一皿。

ハニーマスタードドレッシングのほどよい甘みと酸味が全体をまとめ、最後までさっぱり楽しめます。

トッピング：オニオンマリネ／トマト／きゅうり／紫キャベツ／コーン／BBQチキン

おすすめドレッシング：ハニーマスタード

カロリー（Mサイズ・ドレッシング除く）：184kcal

麻婆春雨とズッキーニのスタミナサラダ

販売価格（税込）：Sサイズ1,420円／Mサイズ1,490円／Lサイズ1,620円

こちらはWithGreen初となる麻婆春雨を主役にしたサラダ。担々麺からヒントを得て開発され、ガッツリ食べたい日にもおすすめのスタミナメニューです。

肉味噌をたっぷり使用した濃厚な味わいながら、生姜やお酢のバランスを細かく調整することで、重たくなりすぎない後味に。さらに旬の完熟ズッキーニを使用し、みずみずしい食感と旨みをプラスしています。

アクセントとなる大根の甘酢漬けが口の中をリフレッシュしてくれるため、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。ごまクリーミードレッシングとの相性も抜群です。

トッピング：大根の甘酢漬け／ズッキーニ／人参／トマト／豆腐／麻婆春雨

おすすめドレッシング：ごまクリーミー

カロリー（Mサイズ・ドレッシング除く）：227kcal

この夏だけの特別な味を楽しんで

暑さで食事が偏りがちな夏でも、野菜もタンパク質もしっかり摂れるWithGreenの夏季限定サラダ。

スパイス香るBBQチキンと彩り野菜を楽しむ一皿、そして濃厚な肉味噌と麻婆春雨が主役のスタミナサラダ、どちらも夏の新定番になりそうな魅力が詰まっています♡

期間限定販売なので、気になる方はぜひ全国のWithGreen店舗で旬のおいしさを味わってみてください。