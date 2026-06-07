インナージャーニーが、メジャー2ndシングル「終わらない夜の守り方」を7月3日にデジタルリリースする。

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本楽曲は、7月5日に放送開始となるTVアニメ『世界最強の後衛～迷宮国の新人探索者～』のエンディングテーマに起用され、キャリア初のアニメタイアップ作品となる。同アニメは、“迷宮国”へと転生した主人公 アリヒトが、攻撃、防御、回復もこなせる最強の支援職 後衛として、個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚だ。

また、本楽曲についてカモシタサラ（Vo/Gt）は、「異世界に飛ばされても、変わらずに仲間と向き合い旅を続ける主人公アリヒトの真摯な姿がとても印象的で、この楽曲では、そんな彼の芯のぶれなさと、普遍的な夜空のイメージを重ねて描きました。」「もうとっくの昔に忘れてしまったはずなのに、なぜだか懐かしい夜空のように、この曲が過去と未来を繋ぐ架け橋になることを願っています。」とコメントしている。

・インナージャーニー カモシタサラ コメント

TVアニメ「世界最強の後衛」に書き下ろしました。初のアニメタイアップ、とても嬉しいです。異世界に飛ばされても、変わらずに仲間と向き合い旅を続ける主人公アリヒトの真摯な姿がとても印象的で、この楽曲では、そんな彼の芯のぶれなさと、普遍的な夜空のイメージを重ねて描きました。何度生まれ変わっても、どんなに世界が複雑になっても、空は変わらずに私たちを包み、夜はいつだってやってきます。もうとっくの昔に忘れてしまったはずなのに、なぜだか懐かしい夜空のように、この曲が過去と未来を繋ぐ架け橋になることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）