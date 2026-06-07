◇第76回安田記念 芝1600メートル（2026年6月7日 東京競馬場）

安田記念は武豊騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でG1初制覇となった。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。

セイウンハーデスは好位からシックスペンスと馬体を併せて進出し4着。幸は「一瞬前をつかまえられそうな雰囲気で上がっていきました。最後は接戦で負けてしまいましたが、距離はごれぐらいが合っています」とコメント。

昨年のNHKマイルC以来、1年1カ月ぶりのマイル参戦となったパンジャタワーは直線中団から追い出すも5着まで。松山は「16番がどうかと思いましたけど、枠の並びも良くて、理想の感じで行けました。最後は外の馬にかわされて、今日に関しては切れ負けでしたけど、マイルは守備範囲です」と話した。

3番人気に支持された田中博厩舎のレーベンスティールは7着。戸崎は「いい感じで行けたんですが、最後は伸びなかった」と振り返った。

▼安田記念 1951年、「安田賞」として創設。レース名の由来は初代中央競馬理事長の安田伊左衛門。67年に一度、中山で開催されたほかは全て東京芝1600メートルで施行。現在の1着賞金は1億8000万円。