■これまでのあらすじ

妻の指示を聞き流し、アレルギーのある娘にエビグラタンを食べさせようとしていた夫。妻はこれまで何度も夫に説明していたのに、夫は何もわかっていなかったのだ。夫は「もっとわかりやすく書け」と逆ギレするが、妻は「この子に何かあったら絶対に許さない」と言い切る。



【夫 Side Story】うちの妻は細かいことにうるさいというか、ぶっちゃけ大げさなんですよね。

そりゃ娘にアレルギーがあるのは知ってますけど、食べても今回だって何も起きなかったわけですし。いやでも、もし「何か」が起きていたら…？ 俺が悪いのか…？家事もやって娘の世話もする俺は世間ではいいパパだと思うんです。わざとじゃないのにちょっとミスしたくらいでイライラされるとおもしろくない。会社で後輩につい愚痴ってしまうと…、まさかの言葉が返ってきました。「自分で調べないんですか？」「営業でそれやったら怒られません？」後輩からと言われてドキッとしました。…俺、家庭でなら失敗しても許されると思ってた…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）(ウーマンエキサイト編集部)