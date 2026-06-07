上司「辞めるなら明日にでも辞めろ！」→ 本当に翌日退職した50代男性 　3人分の業務を1人で回していた結果 

会社のために必死で穴埋めをしたところで、正当な見返りがあるとは限らない。投稿を寄せた東京都の50代男性（事務・管理／年収900万円）は、経理職として働いていたかつての職場で、同僚と上司が立て続けに退職するという事態に見舞われた。

残された男性は2人の全業務を引き継ぐことになったが、会社からの評価はあまりにもシビアなものだったようだ。（文：篠原みつき）

後から入社した人が「私より1.5倍くらい給与が高く役職も上」

過酷な状況を一人でカバーしたにもかかわらず、「給与などの待遇は一切改善無し」と男性は振り返る。

さらに、後から入ってきた人物の待遇が男性の逆鱗に触れた。

「その後、1人入社したが、そいつは私より1.5倍くらい給与が高く役職も上」

必死に現場を回している自分を差し置いて、新参者が高給で上のポストに就くのだから、モチベーションが保てるはずもない。それでも男性は「しばらく我慢していた」というが、状況は変わらなかったようだ。一方、別の収入源の確保が背中を押した。

「以前から続けていた不動産投資のみで生活出来る目途がたち、我慢の限界を超えたので、退職した」

「翌日に退職したが、社内にも連絡は一切無かった」

会社への未練が完全になくなった男性は、ついに上司へ退職を申し出る。しかし、たいへんな時期を支えた部下に対する上司の態度は驚くほど冷淡だった。

「上司は一切引き留めをせず、辞めるなら明日にでも辞めろ！と切り捨てられた」

売り言葉に買い言葉だったのかは不明だが、男性は言われた通りを即実行に移した。

「翌日に退職したが、社内にも連絡は一切無かった」

3人分の業務を回していた人材が突如としていなくなり、残された1.5倍の給料の社員がその後どうなったのか気になるところだ。

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