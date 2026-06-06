なぜ冨安健洋はオランダ名門で満足な出番が与えられなかった？コンディションは実際どうなのか。同僚DFに訊いた「常に隣で見ていたからこそ…」

なぜ冨安健洋はオランダ名門で満足な出番が与えられなかった？コンディションは実際どうなのか。同僚DFに訊いた「常に隣で見ていたからこそ…」