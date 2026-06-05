指に着けるミリタリーウォッチ　TIMEXが「キャンパー リングウォッチ」3種を発売

米国の時計ブランド『TIMEX（タイメックス）』の日本輸入元であるウエニ貿易は、指に装着するリングウォッチ「Camper Ring Watch（キャンパー リングウォッチ）」3種を6月19日に発売することを発表した。公式オンラインストアでは6月5日に予約受付を開始する。

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本作は、ブランドを象徴する定番モデル「キャンパー」を、指輪型の時計として再構築したもの。ミリタリーウォッチとして培われてきた実用性と、装飾的アイテムとして発展してきたリングウォッチのスタイルを融合させた新作となる。

キャンパーは、ベトナム戦争期に米軍に採用されたミリタリーウォッチをルーツに持つモデルで、耐久性や視認性といった実用性を追求して開発された経緯を持つ。今回のリングウォッチでは、判読しやすいアラビア数字のインデックスや24時間表示の併記といったミリタリーウォッチらしいディテールを採用。21.5mm径という小型ケースでも視認性を確保した。楔形インデックスと3つの針には蓄光塗料が施されており、暗所でも時刻を確認できる。

ケース厚は8.1mmに抑えられており、日常的な装着でも邪魔になりにくい設計だ。バンドには自在に伸縮するエクスパンションバンドを採用し、最小サイズは10号（指周り50mm）。それ以上のサイズにもフレキシブルに対応する。

展開する3モデルは、それぞれ異なる意匠を採用している。シルバー文字盤の「TW2Y78100」は、透明なレジンケースとシルバーバンドの組み合わせで、抜け感のあるモダンな雰囲気が特徴。ブラック文字盤の「TW2Y77500」は、ブラックケースとシルバーバンドを組み合わせ、軍用時計らしさと軽快さを両立した。ゴールド文字盤の「TW2Y78000」は、シルバーケースとイエローゴールドバンドを採用し、サンレイパターンの文字盤と相まってラグジュアリー感を演出する。

いずれも単体での着用に加え、ブレスレットやネックレスなど他の装飾品との組み合わせも想定されている。

■製品情報Camper Ring Watch（キャンパー リングウォッチ）メーカー：TIMEX（タイメックス）発売日：2026年6月19日予約開始日：2026年6月5日価格：各16,500円（税込）ラインナップ：・TW2Y78100（ホワイト文字盤／クリアレジンケース／ステンレススティール エクスパンションバンド）・TW2Y77500（ブラック文字盤／ブラックレジンケース／ステンレススティール エクスパンションバンド）・TW2Y78000（ゴールド文字盤／シルバーメッキレジンケース／ゴールドトーン ステンレススティール エクスパンションバンド）主な仕様：ケースサイズ 21.5mm径／厚み8.1mm／ラグ幅10mm、バンド幅10～12mm（目安最小サイズ10号／指周り50mm）、エクスパンションバンド仕様 ワンサイズ、電池式、日本製ムーブメント、日常生活防水販売チャネル：公式オンラインストア、全国の時計専門店、家電量販店

（文＝リアルサウンド編集部）