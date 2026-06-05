◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）枠順確定

春の古馬マイル王決定戦の枠順が６月５日、確定した。

重賞連勝中のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は大外の８枠１７番に決定した。今回もクリストフ・ルメール騎手とのコンビで臨む。

昨年のＮＨＫマイルＣの覇者で、前走の高松宮記念４着から巻き返しを狙うパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、８枠１６番に決定した。

昨年の中山記念以来の白星を目指し、武豊騎手と初コンビを組むシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は、２枠４番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）レーベンスティール 牡６ ５８ 戸崎 圭太

（２）ロングラン セン８ ５８ フランシスコ・ゴンサルベス

（３）オフトレイル 牡５ ５８ 菅原 明良

（４）シックスペンス 牡５ ５８ 武 豊

（５）サクラトゥジュール セン９ ５８ 佐々木 大輔

（６）ステレンボッシュ 牝５ ５６ ダミアン・レーン

（７）スズハローム 牡６ ５８ 藤懸 貴志

（８）シャンパンカラー 牡６ ５８ 岩田 康誠

（９）ウォーターリヒト 牡５ ５８ 高杉 吏麒

（１０）ルクソールカフェ 牡４ ５８ 岩田 望来

（１１）ワールズエンド 牡５ ５８ 津村 明秀

（１２）シリウスコルト 牡５ ５８ 横山 和生

（１３）セイウンハーデス 牡７ ５８ 幸 英明

（１４）ガイアフォース 牡７ ５８ 横山 武史

（１５）ドラゴンブースト 牡４ ５８ 丹内 祐次

（１６）パンジャタワー 牡４ ５８ 松山 弘平

（１７）トロヴァトーレ 牡５ ５８ クリストフ・ルメール