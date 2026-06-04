株式投資では、「どの銘柄を選ぶか」以上に、「どのタイミングで売買するか」がリターンを大きく左右します。では、株で利益を出し続けている人たちは、どんなタイミングで売り買いを判断しているのでしょうか？ 株のプロの考え方をクイズ形式で学べるとして、多くの個人投資家から支持を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートの節を使った売買判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

チャートの「節」を読む

「このまま上がっていって、置いていかれたくない」。株価がぐんぐん上昇している銘柄を見ると、「今すぐ買うべきか、それとも様子を見るべきか」と迷うものです。

上昇している銘柄に飛び乗る人もいれば、「まだ買わない」と冷静に待つ人もいます。こういった場面で、株のプロは何を見て判断しているのでしょうか。

窪田さんは、チャートを使った売買では「節（ふし）」を読むことが重要だと指摘しています。

「節とは、多数の投資家がそこで立ち止まって売買をする価格帯です。ひとたび節ができると、上昇トレンドの時も下降トレンドの時も、その価格帯はあっさり通過せず、多くの投資家がそこに踏み留まって売買します」（『株トレ』より）

特に売買高が多かった価格帯は、再び売り手と買い手の攻防が起こりやすく、強い節として意識されやすくなります。

実際のチャートを見てみよう

次の週足チャートを見て、あなたなら「買い」「売り」「様子見」のどれを選ぶでしょうか。

窪田さんの場合、様子見すると言います。

600円手前にある上値の節を抜けておらず、この節を越えたことを確認してから買っても遅くないという判断でしょう。

またこの局面では売買高もそれほど増えていません。本当に強い上昇トレンドが始まるときは、多くの投資家が参加するため、株価の上昇とともに売買高も増えるケースが多いです。

打診買いもOK

窪田さんは、打診買いの判断も「OK」だと言います。

約4カ月前に上値の節に跳ね返されてから日柄整理が進んでいること。また、約2カ月前に、下値の節から反発し、大きな陽線を立て、そこから下値を切り上げながら上値の節に接近しているからです。

ただし、ここで打診買いした場合、株価が節で跳ね返されたら、すぐに売るべきだと言います。

ちなみにこのチャートの2週間後のチャートは次の通りです。実際には、その後上値の節で跳ね返され、ボックス圏に戻ってしまいました。

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