Ãæ¹ñ¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖÆ¦Êñ¡×¡¢6·î²¼½Ü¤Ë¤âÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤Ø
6·î2ÆüÉÕ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ê»úÀáÄ·Æ°¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ¦Êñ¡Ê¥É¥¦¥Ð¥ª¡Ë¡×¤Ï¡¢6·î²¼½Ü¤Ë¤âÀµ¼°¤ËÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£·×²è¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏECµ¡Ç½¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢ÆÃÅµ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥¦¥¤¥ó¥â¡¼¥ë¡ÊÙµ²»¾¦¾ë¡Ë¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏËÜ³Ê±¿ÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê¼ý±×²½ÀïÎ¬¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌµÎÁ»þÂå¡×¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¦Êñ¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÊApp Store¡Ë¥Ú¡¼¥¸¾å¤ËÍÎÁÈÇ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÃÎ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÃÎ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÎÁÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àÍÎÁÈÇ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÈÇ¤Ï·î³Û68¸µ¡ÊÌó1600±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤Ï688¸µ¡ÊÌó1Ëü6200±ß¡Ë¡£¶¯²½ÈÇ¤Ï·î³Û200¸µ¡ÊÌó4700±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤Ï2048¸µ¡ÊÌó4Ëü8300±ß¡Ë¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¤Ï·î³Û500¸µ¡ÊÌó1Ëü1800±ß¤Ç¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤Ï5088¸µ¡ÊÌó12Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Î¼çÎÏÂçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ¦Êñ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Î´ë¶È¸þ¤±µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖVolcano Engine¡×¡Ê²Ð»³°ú縕¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëëýÂÔ»á¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥â¥Ç¥ë»Ô¾ì¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ï°ìÉô´ë¶È¤Î»Ô¾ìÀïÎ¬¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÃÍ²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤ò¤á¤°¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë