¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÀî¤Ë¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¡¡
µ¤¾ÝÄ£¤Ï3Æü¸áÁ°8»þ25Ê¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤äÃæÌî¶è¤Ê¤É¤òÎ®¤ì¤ë¿ÀÅÄÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÎ®°è¤Î½»Ì±¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÆó³¬¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ï¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿ùÊÂ¶è¤ÎÈÖ²°¶¶¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¤Ç¤ÏÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È1.79¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·½É¶è¤ÎÆî¾®Âì¶¶¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¤Ç¤âÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È2.73¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃæÌî¶è¤ÎÏÂÅÄ¸«¶¶¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¤Ç¤Ï¡¢ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È1.01¥á¡¼¥È¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ23¶è¤Ë¤ÏÂç±«·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÌÜ¹õÀî¡¢¿ùÊÂ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÁ±Ê¡»ûÀî¡¢»°Âë»Ô¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¶è¤òÎ®¤ì¤ëÌîÀî¤ÈÀçÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£