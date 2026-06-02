¡Ö»öÌ³½ê¤ËÊÌ¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡× ²ÆºÚ¤Î¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ÖÈà¤Ï²¿¤Æ¡Ä¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÆºÚ¤¬¡¢²áµî¤Î¼ºÎøÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö»öÌ³½ê¤ËÊÌ¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÆºÚ¤Î¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡6·î2Æü¡¢ABEMA¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º§³è½é¿´¼Ô¤ÎÈþ½÷3¿Í¤¬30Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃËÀ¡É30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º§³è¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÉ¤¦¡¢º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤º§³èÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¢¤ä¤«¡ÊÃæÌî°½¹á¡¦34¡Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤«¡ÊÀ¾ß·Í³²Æ¡¦32¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤Ä¤¨¡ÊÆÁËÜ²Æ·Ã¡¦27¡Ë¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö±äÄ¹Àï¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¼ºÎø¡¢¼ºÎø¤Çµã¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë²ÆºÚ¤¬¡Ö»öÌ³½ê¤ËÊÌ¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¡ØÊ¿À®¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦º£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¡¢²ÆºÚ¤â¡Ö¼ã¤¤º¢¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÁªÂò»è¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÈà¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÆºÚ¤Ï¡Ö·ë¹½¤½¤Î¿Í¤ÏÃË¤é¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÊÌ¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·é¤¤·èÃÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¤è¤ê¡Ë